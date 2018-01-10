Глава правительства России: Конкуренция заменена финансовым мошенничеством

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 28 декабря заседание мирной конференции в Бресте открылось оглашением декларации Украинской центральной рады за подписями Винниченко и Шульгина, в которой Рада заявляет о своей власти на территории Украины, о непризнании ею СНК как всероссийского правительства и о своем желании примкнуть к работам мирной конференции. Украинская центральная рада также обращает внимание на то, что прелиминарный договор от 2 декабря был подписан русской делегацией без согласования с Украиной и другими правительствами России. Декларация заканчивается пожеланием окончательного завершения мирных переговоров на международном конгрессе.

На вопрос Кюльмана Троцкий отвечает, что делегация Украинской центральной рады выступает как самостоятельная делегация и что русская делегация, исходя из своих принципов, не возражает против такого порядка ее участия. Затем Троцкий произносит большую речь о принципах участия России в переговорах, причем, в связи с отказом четверного союза перенести переговоры на нейтральную почву, заявляет: «Мы остаемся здесь, в Брест-Литовске, чтобы не оставить неисчерпанной ни одной возможности в борьбе за мир народов». Далее Троцкий резко возражает против протеста, заявленного делегациями четверного союза по поводу русской агитации в печати против их правительств. Троцкий заявляет, что факт ведения переговоров не исключает свободы слова, провозглашенной в России. В свою очередь Троцкий протестует против неоднократных упоминаний немецкой делегации о «могущественном положении» Германии как факторе, который окажет влияние на ход мирных переговоров. Троцкий указывает, что это идет вразрез с заявлениями о «справедливом мире».

Троцкий в отдельном письме к Кюльману в Бресте снова указывает на неудобства ведения переговоров в Бресте, в главной военной квартире. Троцкий предлагает хоть несколько смягчить эти условия допущением в Брест представителей печати всех направлений России, Германии, Австрии, Турции и Болгарии.

С 25 по 28 декабря Ленин был в отпуске в Финляндии. Им написаны статьи и проекты декретов: «Как организовать соревнование», «Запуганные крахом старого и борющиеся за новое», «Предварительные тезисы проекта декрета о потребительских коммунах», «Проект декрета о потребительских коммунах», «Проект декрета о социализации народного хозяйства» («проект декрета о проведении в жизнь национализации банков и о необходимых в связи с этим мерах».) Вводная часть последнего декрета гласит:

«Критическое положение с продовольствием, угроза голодовки, созданная спекуляцией, саботажем капиталистов и чиновников, а равно общей разрухой, делают необходимыми чрезвычайные революционные меры для борьбы с этим злом. В целях того, чтобы все граждане государства, а в первую голову все трудящиеся классы под руководством своих советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов могли немедленно и со всех сторон, не останавливаясь ни перед чем и действуя наиболее революционным путем, взяться за такую борьбу и за налаживанье правильной хозяйственной жизни страны, постановляются следующие правила…»

1) Объявление всех акционерных предприятий собственностью государства;

2) аннулирование всех государственных займов, как внешних, так и внутренних;

3) введение всеобщей трудовой повинности;

4) регламентация выдачи продовольственных продуктов;

5) регламентация хранения и использования своих средств буржуазией;

6) порядок и формы участия профсоюзов в проведении этого декрета в жизнь;

7) меры борьбы с саботажем.

По потребительским коммунам Ленин ставит вопрос о создании первичных потребительско-производственных ячеек, которые занялись бы работой по плановому заготовлению и распределению продуктов. Также Ленин выдвигает проект создания «центров»: Центроткани, Центросахара, Центроугля, Центробанка и др.

В «проекте декрета о потребительских коммунах» Ленин предлагает следующие решения:

1) все граждане государства должны принадлежать к местному потребительскому обществу;

2) 2/3 семей, входящих в данный кооператив, должны принадлежать к небогатым классам;

3) существующие потребительские общества национализируются и обязуются включить в свои объединения поголовно все население данной местности;

4) устанавливается регламентация порядка хранения, закупки, перевозки и продажи продуктов, а также формы финансовых операций потребительских обществ.

В статье «Запуганные крахом старого…» Ленин возражает критикам власти СНК:

«Мы всегда знали, говорили, повторяли, что социализма нельзя «ввести», что он вырастает в ходе самой напряженной, самой острой, до бешенства, до отчаяния острой классовой борьбы и гражданской войны, что между капитализмом и социализмом лежит долгий период «родовых мук», что насилие всегда бывает повивальной бабкой старого общества, что переходному периоду от буржуазного к социалистическому обществу соответствует особое государство (т. е. особая система организованного насилия над известным классом), именно: диктатура пролетариата. А диктатура пролетариата предполагает и означает состояние придавленной войны, состояние военных мер против противников пролетарской власти. Коммуна была диктатурой пролетариата, и Маркс, и Энгельс ставили в упрек коммуне, считали одной из причин ее гибели то обстоятельство, что Коммуна недостаточно энергично пользовалась своей вооруженной силой для подавления сопротивления эксплуататоров».

В статье по поводу соревнования Ленин пишет:

«Капитализм давно заменил мелкое товарное самостоятельное производство, при котором конкуренция могла в сколько-нибудь широких размерах воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина, крупным и крупнейшим фабричным производством, акционерными предприятиями, синдикатами и другими монополиями. Конкуренция при таком капитализме означает неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, деспотизмом, прислужничеством на верху социальной лестницы.

Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает возможность применить его действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами…

Одна из самых главных задач теперь, если не самая главная, — развить как можно шире этот самостоятельный почин рабочих и всех вообще трудящихся и эксплуатируемых в деле творческой организационной работы. Во что бы то ни стало надо разбить старый, нелепый, дикий, гнусный и мерзкий предрассудок, будто управлять государством, будто ведать организационным строительством социалистического общества могут только так называемые высшие классы, только богатые или прошедшие школу богатых классов…

Борьба со старой привычкой — смотреть на меру труда, на средства производства с точки зрения подневольного человека: как бы освободиться от лишней тяготы, как бы урвать хоть кусок у буржуазии, эта борьба необходима. Эту борьбу уже начали передовые, сознательные рабочие, дающие решительный отпор тем пришельцам в фабричную среду, которых особенно много явилось во время войны и которые теперь хотели бы относиться к народной фабрике, к фабрике, перешедшей в собственность народа, по-прежнему с точки зрения единственного помышления: «урвать кусок побольше и удрать». Все, что есть сознательного, честного, думающего в крестьянстве и в трудящихся массах, встанет в этой борьбе на сторону передовых рабочих.

Учет и контроль, если они производятся Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как верховной государственной властью, или по указаниям, по полномочию этой власти, — учет и контроль повсеместный, всеобщий, универсальный, — учет и контроль за количеством труда и за распределением продуктов — в этом суть социалистического преобразования, раз политическое господство пролетариата создано и обеспечено».

На заседании Общеармейского съезда по демобилизации армии комиссар по военным делам Подвойский призвал к скорейшему формированию кадров социалистической армии. Против проекта создания социалистической армии выступили представители «внефракционной группы» Беленький и Громан, предлагавшие для поднятия боеспособности армии ряд других мер. Проект создания социалистической армии, предложенный фракцией большевиков, принимается большинством: 153 голоса против 40 при 13 воздержавшихся.

На заседании ЦК РСДРП (б) с докладом о мирной политике выступил Фенигштейн:

«На уступки мы идти не можем. Мир должен явиться победой пролетариата. Каждое отступление от этой формулы будет гибелью политики рабочих и крестьян, и нам теперь нужно проделать большую работу в массах, чтобы разъяснить неприемлемость германских условий мира».

Выборы в президиум Всероссийского чрезвычайного железнодорожного съезда дали победу большевикам. Председательское место получил большевик Жук. Большинством голосов (225 против 144) постановлено не предоставлять права высказываться по политическим вопросам, наравне с партийными фракциями съезда, группам беспартийных. В защиту беспартийных выступали меньшевики и правые с.-р. Против «двусмысленной политики группы беспартийных» выступил представитель большевистской фракции Бальбанов.

В результате интенсивных боев в Екатеринославе между гайдамаками и Красной гвардией с 22 декабря победа осталась на стороне советских войск. Екатеринославский совет р. и с. депутатов взял власть в свои руки. В правительственные учреждения назначены комиссары Совета. На помощь Совету со ст. Синельниково прибыл отряд революционных войск под командованием Егорова.

В Екатеринослав прибыл представитель полтавского совета с просьбой о помощи.

Рабочие Брянского завода выбили петлюровцев из города.

Опубликовано сообщение об успехах советских отрядов, действующих против рады. Заняты Сосновка, Семеновна и Новозыбков.

На заседании широкого состава МОБ РСДРП (б) по докладу Ломова о текущем моменте развернулись оживленные прения, главным образом в связи с политикой СНК в мирных переговорах. Ломов, Стуков, Манцев, Янышев и др. обвиняли СНК в оппортунистической политике, как внешней, так и внутренней (земельная, торговая и др.). По их мнению, мирные переговоры способствуют оттягиванию революции на Западе, необходимо их прервать и декларировать социалистическую войну. Однако большинством приняты тезисы Ломова.

В Москве открылся продовольственный съезд потребляющих губерний для разработки экстренных мер по борьбе с голодом.

Опубликовано воззвание Московского комитета печати, призывающее готовиться к съезду журналистов, на котором предстоит добиться «полной неприкосновенности свободы слова и печати».

Во Владимире заседал губернский крестьянский съезд. При одном против выражено недоверие старому правоэсеровскому составу исполкома советов.

В Воронеже на съезде советов крестьянских депутатов присутствуют 120 делегатов с решающим голосом и 10 с совещательным. В наказах избирателей приветствуется рабоче-крестьянское правительство. Съезд одобрил декрет СНК о земле. Правые с.-р. бойкотировали съезд и созвали параллельно ему другой съезд — в Валуйках.

В Томск прибыл французский военный агент Пишон. Он принял участие в заседании Сибирского областного совета, мотивируя это желанием «осведомиться о задачах Сибирского областного Совета в связи с экономическим положением Сибири».

Харьковский совет р. и с. депутатов признал власть ЦИК советов Украины.

Президиумы Одесских советов р. и с. депутатов и дума приступили к разработке конституции Одессы как вольной единицы Российской Федерации — впредь до разрешения этого вопроса Учредительным собранием. Думский проект резко расходится с проектом советов.

Донской войсковой круг воспретил распространение большевистской литературы в Донобласти.

Большинство (52 человека) краевого совета Кавказской армии (большевики и левые с.-р.) объявило себя краевым советом армии и единственным полномочным органом ее в Баку.