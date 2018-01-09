Много лишнего? В Калининграде создают новый перевалочный топливный бизнес

Калининград, , 18:51 — REGNUM В Калининградской области, над которой повисла угроза энергоизоляции, планируется создать очередной перевалочный топливный бизнес. Такой вывод следует из сообщения регионального правительства о планах частного инвестора возвести в российском эксклаве терминал для экспортных поставок в ЕС сжиженного газа.

«Терминал по сливу, наливу и хранению сжиженного углеводородного газа предлагается возвести в районе железнодорожной станции «Угрюмово-Новое» в Черняховском городском округе», — говорится в пресс-релизе правительства Калининградской области.

Стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей составят собственные средства инвестора, которым выступает зарегистрированное в Калининградской области ООО «Северо-ЗападСПБТлогистик» (при этом, согласно ЕГРЮЛ, уставной капитал фирмы составляет всего 15 тысяч рублей, а само юрлицо зарегистрировано в пос. Железнодорожный, где проживает менее 3 тыс. человек — ИА REGNUM ).

Логистика проекта предусматривает слив сжиженного газа из российских железнодорожных цистерн в стационарные емкости с дальнейшей закачкой газа в железнодорожные европейские цистерны.

«Помимо экспортных поставок, планируется снабжать бытовым газом и газомоторным топливом удалённые от Калининграда районы», — продолжили в региональном правительстве, не уточнив пропорции экспорта газа и внутреннее снабжение.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил поддержать новый проект при условии уточнения окончательных параметров земельного участка, необходимого инвестору.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что подобный перевалочный бизнес уже действует в российском эксклаве в угольной сфере. По данным польской таможни, в 2017 году из Калининграда через российско-польскую границу было вывезено свыше 3 млн тонн угля.

Транзит твердого топлива в регионе выглядит настоящей издёвкой, учитывая угольный дефицит для населения Калининградской области, образовавшийся минувшей осенью и ощущающийся до сих пор.

Напомним, что пару месяцев назад Калининградская область столкнулась с нехваткой вагонов для регулярных поставок каменного угля. В итоге в эксклаве началась спекуляция углем.

Стоит отметить, что у Калининградской области, окружённой странами НАТО, объективно есть только один способ сохранить энергонезависимость — строительство атомной станции.

Судя по дозированной информации в СМИ, в наступившем 2018 году Балтийская АЭС, возможно, будет разморожена. В частности, в ноябре 2017 года заместитель генерального директора «Росэнергоатома» Алексей Жуков заявил на заседании комитета Госдумы по энергетике, что концерн согласовывает возможность продолжения строительства атомной электростанции в Калининградской области.

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