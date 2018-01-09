Абэ-сан спланировал «дожимание» Путина-сан по Курилам аж на два года вперед

Анатолий Кошкин, , 19:31 — REGNUM

Как передает ТАСС, японские власти и лично премьер-министр Синдзо Абэ разработали долгосрочный «график» работы с президентом РФ Владимиром Путиным по убеждению его отдать Японии южную часть законно принадлежащей России Курильской гряды. При этом мы имеем дело не с мифическим «российским вмешательством» в выборы различных стран, в первую очередь США, а с вмешательством явным, ибо, игнорируя волю российских избирателей, Токио уже сделал за них выбор, назвав победителя раньше даже не начавшейся еще избирательной гонки. Заяви нечто подобное в России во время предвыборной кампании за рубежом, тут же посыпались бы обвинения в оказании давления на избирателей. Тут же и новые санкции подоспели бы.

План предусматривает посещение премьером Абэ в мае 2018 года России, когда он намерен вновь поднять «территориальную проблему» и передать приглашение российскому президенту нанести ответный визит в Японию. Затем, как сообщается, «продолжится попытка переубедить Владимира Путина или хотя бы завести разговор на тему Курильских островов уже 6−7 сентября во время Восточного экономического форума. Согласно информации источников, японская сторона планирует организовать отдельные переговоры Путина и Абэ, где, очевидно, «всплывет» курильский вопрос».

Для обсуждения судьбы российских дальневосточных территорий Токио намерен использовать и саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее, а также заседания G20 в Аргентине в декабре 2018 года. Как пишет одно из российских изданий, «финальной же атакой необходимо считать встречу «Большой двадцатки» в мае месяце 2019 года в Японии». Именно тогда, по японским прогнозам, вернее надеждам, может произойти «прорыв». Один из интернет-ресурсов охарактеризовал японский план как «политическую охоту на Владимира Путина».

По мнению близкой к МИД Японии газеты «Джапан таймс», «последняя поездка Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года рассматривалась как возможность перелома хода событий в вопросе принадлежности островов. Однако в результате встреча на высоком уровне не удовлетворила японские власти, что, вероятно, подтолкнуло их к выводу «надавить» на российского президента. Теперь ими ожидается, что Путин в любом случае посетит Страну восходящего солнца в 2019 году, дабы принять участие в саммите G20. Подготовка к этой встрече начнется уже после того, как в России пройдут президентские выборы, и те 99% процентов уверенности японцев в том, что Владимир Путин продолжит работать на президентском посту, преобразятся в 100%».

Однако существует и другое мнение по поводу перспектив «возврата северных территории» Японии. Признается, что «попытки заставить Владимира Путина «повернуться лицом» к Токио вряд ли увенчаются успехом. Ведь российский президент не раз повторял, что Москва допускает хозяйственное сотрудничество на «спорных территориях», однако не рассматривает ситуацию как конфликтную и не намерена передавать Курилы под юрисдикцию Японии».

Тем не менее ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин» отмечает, что Токио хочет попытаться решить проблему Курильских островов, «пока Путин, имеющий стабильную поддержку внутри страны, остается у власти».

Расчеты до сих пор делаются и на некое особое отношение В. Путина к Японии, его существующее «в душе» желание «сделать что-то хорошее для японцев», как говорил мне один из лучших японских знатоков нашей страны. Обосновывая такое представление, японцы говорят, что «Путин уважает и чтит Японию как дзюдоист, любит японскую культуру и еду», а посему-де от него можно ожидать решительного поворота в вопросе о «северных территориях», даже вопреки мнению большинства народа России, отвергающего территориальные уступки.

На это отвечаю, что я тоже люблю Японию, уважаю ее трудолюбивый народ, горжусь тем, что имею многих настоящих друзей в этой стране. Но это не отменяет для меня существование, к сожалению, между нашими странами политических проблем и противоречий, необходимость отстаивать интересы своей страны и народа.

Кстати, близкую позицию занимает и президент В. Путин, который заявил в интервью накануне визита в Японию в декабре 2016 года: «Я очень люблю Японию, японскую культуру, спорт, в том числе дзюдо. Но ничего обидного не скажу, если отмечу, что Россию я люблю ещё больше». При этом было пояснено, что он и премьер-министр Японии Синдзо Абэ будут вести переговоры, исходя из национальных интересов — из интересов России, из интересов Японии.

Новогоднее заявление же японского премьера свидетельствует о том, что официальный Токио не намерен менять свою жесткую позицию, отвергает какие-либо компромиссные решения, настраивается на «дожимание» В. Путина по «курильскому вопросу» в полном объеме.

У нас в России, когда заявляют о будущем, тем более отдаленном, говорят: «До тех времен надо еще дожить». Есть подобное предостережение и в Японии. В подобных случаях японцы напоминают пословицу: «Когда говорят о будущем, черти смеются» («Они га варау»). Смеются они потому, что загаданное на будущее может и не осуществиться. Конечно же, эту пословицу знает и Абэ-сан.