Новый кризис для США: Корея обыграла Трампа

Иван Кузнецов, , 19:32 — REGNUM

Многим людям очень трудно и неприятно выходить на работу после продолжительного отдыха, другие любят потратить несколько первых дней на организацию дел и составление планов, опасаясь, что позже для этого не будет хватать времени из-за неумолимо засасывающей бесконечной череды рутинных дел и сменяющих друг друга дедлайнов. Дональд Трамп, похоже, подходит, по крайней мере, под одно из этих описаний.

Президент США планировал провести первую рабочую неделю спокойно и в достаточно умеренном темпе. Глава Белого дома встречался с республиканскими сенаторами и членами администрации для обсуждения планов на год, подписывал документы о назначении новых сотрудников на разнообразные второстепенные должности (в США президент своей властью назначает несколько тысяч федеральных чиновников), издавал указы об облегчении использования бизнесменами федеральных земель для размещения станций широкополосной беспроводной связи… Президент даже с явно поддельной улыбкой поучаствовал в церемонии проводов сенатора Оррина Хэтча — одного из долгожителей и неоспоримых авторитетов Республиканской партии, занимающего место в верхней палате Конгресса с 1976 года и решившего не переизбираться на новый срок.

В целом, если бы все пошло по плану, можно было бы подумать, что в новом году скандальный лидер дал зарок работать, не обращая большого внимания на сиюминутные раздражители. Этакая вальяжность победителя или уверенного в себе матёрого хищника. Но не тут-то было.

Первым шкуру Трампа подпортил лидер признанной в США «страной-изгоем» Северной Кореи. В 9:00 первого января по телевидению в КНДР транслировали новогоднее обращение Ким Чен Ына к народу, в котором было заявлено два принципиальных положения: 1) северокорейские ядерная и ракетная программы успешно завершены, вся территория США находится в зоне досягаемости, а ядерная кнопка «все время лежит на столе» у верховного лидера; 2) КНДР готова к сближению с южным соседом, и первым жестом на этом пути может стать отправка команды спортсменов на олимпиаду в Пхёнчхане.

В Сеуле это обращение, несомненно, смотрели. И, похоже, очень сильно удивились второму посылу, ведь Ким Чен Ына южнокорейская пропаганда провозглашает совсем не покровителем спорта, а чуть ли не людоедом. В момент трансляции речи в Вашингтоне шел ещё 2017 год. В половину восьмого вечера 31 декабря политическая элита во главе с президентом вовсю оттягивалась на торжественных ужинах и светских раутах… Всем было как-то не до КНДР.

По-видимому, с этим была связана неловкая политическая пауза, ненадолго повисшая над Корейским полуостровом. И официальный Пхеньян, и южнокорейские обыватели явно ждали какой-то официальной реакции Сеула, которая вот уже много лет неизменно бывает крайне осуждающей и резкой. Но в этот раз к заветной трубке правительственной связи в Вашингтоне, похоже, так никто и не подошёл… или подошел помощник, уполномоченный лишь «передать» или «уточнить», и этими кодовыми словами мгновенно убивающий любую надежду на скорое решение вопроса. А ждать-то долго нельзя, ведь это бы означало продлить пребывание прикинувшегося голубем мира северного диктатора на всех телеэкранах «свободной» Южной Кореи…

Так или иначе, руководство Юга дало свой ответ. Огорошив весь мир, они… взяли и поддержали инициативу северян. Решение Сеула должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы в головах ответственных за это направление американских аналитиков, а возможно, и в голове самого «лидера свободного мира». Одно неловкое движение разрушило как карточный домик тщательно выстраивавшуюся на протяжении года и казавшуюся несокрушимой пирамиду санкций, военных учений, речей, обвинений…

Вся политика Трампа в отношении КНДР строится на очень простой схеме: Южной Корее очень угрожает Северная Корея. Южная Корея — ближайший союзник США. Юг очень боится и просит помощи у «дядюшки Сэма». Север строит ядерные ракеты, чтобы ещё больше угрожать Югу. США изолируют Север на международной арене и требуют отказаться от ракет и перестать угрожать Югу, а не то эмбарго до скончания века и военные манёвры каждый день.

И тут, посреди этой изоляции КНДР, стягивания военных сил для защиты американских союзников, введения новых санкций через резолюции Совбеза ООН, Сеул берет и вышибает у заокеанского старшего брата почву из-под ног. Он раскрывает Пхеньяну свои объятия, причём после слабого намёка на улучшение отношений, высказанного в паре с победными реляциями по поводу обладания ядерным оружием. «Страна-изгой», ну да.

От казавшейся когда-то продуманной и непотопляемой политики Трампа по использованию северокорейского предлога для наращивания военного присутствия в регионе не осталось почти ничего. В политическом арсенале «демократических» и «свободных» государств нет средств, способных отыграть назад согласие на переговоры, являющиеся символом надежды на мир. Трамп может сколько угодно писать в своём твиттере, что его ядерная кнопка больше, а переговоры стали возможны только благодаря изоляции, американские аналитики сколько угодно могут пытаться объяснить мирные инициативы Пхеньяна его слабостью, создавшегося положения это уже не изменит.

Ядерное оружие у КНДР есть, следующей целью Ким Чен Ына является налаживание отношений с миром, пусть и без официального зачисления в клуб ядерных держав. И в первую очередь отношения необходимо наладить с южным соседом, ведь он способен лишить американцев формального повода продолжать давление.

Конечно, Сеул всегда может одуматься, прислушаться к Вашингтону и аккуратно завести переговоры в тупик, на даже в таком случае моментально возобновить прежний накал противостояния не удастся, а значит, многие усилия Трампа пошли прахом и в лучшем случае нужно будет все делать заново.

При определенном стечении обстоятельств хитрый новогодний трюк северокорейского лидера может существенно изменить мировую политику. Для России и Китая это будет означать замедление гонки вооружений на тихоокеанских рубежах, для США — огромное внешнеполитическое поражение и потерю авторитета среди союзников.

Угроза совсем другого рода поджидала президента США дома. Такой угрозой оказались скандальная книга «Огонь и Ярость: внутри Белого дома Трампа», написанная журналистом Майклом Вольфом, и поистине гениальная рекламно-промоутерская кампания по распространению этой книги. Трудно даже определить, что нанесло больший ущерб: сама книга или ее реклама.

Сначала о рекламе. Тщательно спланированная операция была проведена безошибочно, причем значительная ее часть зиждилась на предугаданных ошибках президентской команды. Итак, за считаные дни до публикации «основанной на многих часах разговоров с сотрудниками Белого дома» книги в прессу были разосланы самые «вкусные» отрывки. Наиболее интересными оказались тут же попавшие во все новости слова бывшего главного политического советника президента Стива Бэннона. В приводимом отрывке он полностью и прямо признает личное участие Трампа в сговоре с Россией для подделки выборов и называет эти действия «предательскими». Далее все как по нотам. СМИ проглотили наживку. Реальное событие под названием «скоро выйдет книга, где говорится, что Бэннон признает сговор Трампа», мгновенно превратилось в новости «Бэннон признал сговор», «Бэннон сдал Трампа», «Бэннон назвал президента изменником» и так далее. Новости идут нескончаемым потоком, администрация вынуждена ответить, и тут появляется твит президента о том, что, будучи уволен, Бэннон «потерял не только работу, но и рассудок». Администрация ещё не понимает, что происходит, но уже вляпалась. Предварительные продажи книги растут.

К утру следующего дня весь политический интернет заполняется отрывками из книги, а вполне реальный Бэннон в телевизионном интервью подтверждает свою приверженность курсу президента. Администрация сидит в глубокой луже и взбешённая собственным поражением предъявляет автору и издателю судебный иск. Документ требует признать книгу клеветой и диффамацией и запретить публикацию. И это вторая ошибка Белого дома, предугаданная близким к гениальности рекламщиком. Книга полностью готова к публикации, электронная версия станет доступна уже завтра. Никакой суд уже не успеет. А изъять ее после публикации будет невозможно. Тем временем иск подан публично, так что президента и его команду можно спокойно поливать грязью за попытку воспротивиться свободе слова, не забывая через слово упоминать книгу и какая в ней мощная правда. Итог — ещё до публикации книга бьет рекорды по количеству оплаченных копий, а администрация в полной мере продемонстрировала свою неуклюжесть и топорность работы.

Теперь о книге. Центральным моментом и главным посылом всего произведения является неудовлетворительное психическое здоровье Трампа и его неспособность не то что управлять страной, но даже просто нормально функционировать. Вот один из тех самых «вкусных» отрывков, которые распространялись в качестве вирусной рекламы в социальных сетях:

«В свою первую ночь в Белом доме президент Трамп пожаловался, что телевизор в его спальне сломан, так как там нет «канала с гориллами». Похоже, Трамп находился под впечатлением, что существует телеканал, где 24 часа в день показывают исключительно передачи о гориллах.

Чтобы ублажить Трампа, аппарат Белого дома собрал несколько документальных фильмов о гориллах в подставной канал о гориллах и транслировал его в спальню Трампа с помощь наскоро построенной передающей вышки, установленной на Южной лужайке. Однако, Трамп был недоволен каналом, который они создали, и ныл, что он «скучный» потому, что «гориллы не дерутся».

Сотрудники вырезали все части документальных фильмов, где гориллы не били друг друга, и президент был, наконец-то, удовлетворён. «В некоторые дни он смотрит горилл по 17 часов подряд», — сказал мне осведомлённый источник. «Он становится на колени перед телевизором, от его лица до экрана где-то десять сантиметров, и говорит ободряющие слова гориллам, типа «то, как ты ударил другую гориллу, было хорошо». Я думаю, он думает, что они его слышат».

4 espensorvik Телеэфир

Даже если не брать в расчёт вопиющую техническую безграмотность автора во всем, что касается передачи сигнала на электронные приборы первого лица, сразу становится понятно, что описываемые события являются как минимум крайне маловероятными. Тем не менее, несмотря на абсурдность, автор утверждает что все это чистая правда. Благодаря небывалой солидарности СМИ и культурной элиты в плане враждебности к Трампу, любая попытка призвать к здравому смыслу или указать на безосновательность встречается с обвинениями в ограничении свободы слова, в то время как СМИ продолжают производить на основе книги «новости» в невиданных масштабах. Так, журналисты «выяснили» из книги, что президент и первая леди спят в отдельных комнатах, и что Трамп даже распорядился вставить в дверь своей спальни замок, что уж совсем неслыханно. Помимо надежности источника поражает, как это часто бывает в новостях про Трампа, невероятная масштабность сообщаемой информации и ее огромное значение в сравнении с теми мелкими вопросами, которыми этот человек занимается по долгу службы.

Книга и ее молниеносная раскрутка нанесла значительный ущерб репутации президента и образу его администрации. Многие могут просто поверить бесконечному количеству собранных в книге маловероятностей, а кто-то может на примере описанной рекламной кампании понять, как именно надо правильно «вертеть» администрацией, чтобы заработать или получить любой другой желаемый эффект. Кроме того, эта книга и приведённые в ней «факты» — это аргументы, которые можно использовать, агитируя за импичмент президента.

Но и здесь неприятности не заканчиваются. Пока Трамп и его команда неуклюже отбиваются от нападок со всех сторон и переживают тяжелое поражение на северокорейском политическом фронте, все реальней становиться угроза так называемой «остановки правительства» — процедуры, происходящей, когда Конгресс не может согласовать финансирование федерального правительства на следующий период, а прошлый период уже закончился. При такой «остановке» вся работа в вашингтонских учреждениях останавливается, зарплаты не выплачиваются, резервный фонд обеспечивает работу только нескольких экстренных служб и стратегически важных объектов. Традиционно именно президент должен находить решение споров конгрессменов, чтобы не допускать таких «остановок».

Для сохранения остатков авторитета среди элиты Трамп может пойти на компромисс с блокирующими решение бюджетного вопроса демократами. Их требование — принять закон, вводящий процедуру упрощенного получения гражданства для нелегальных иммигрантов, прибывших в США, когда они были детьми. Раньше таким людям полагались определенные льготы при трудоустройстве и обучении, и даже юридический иммунитет от депортации, но Трамп отменил все это в прошлом году. Демократы просят дать этим так называемым «мечтателям» (они якобы прибыли в Америку за мечтой) возможность поскорей стать гражданами. Вроде бы благое дело, но есть два важных «но»: 1) такой ход абсолютно противоречит программе и логике Трампа; 2) «мечтатели» составляют большие и достаточно компактно проживающие группы, и если они в одночасье станут гражданами, а значит и избирателями благодаря демократам, то и голосовать могут начать за них, а это может изменить баланс сил в целых четырёх штатах.

Если Трамп поддастся давлению и пойдёт на уступки, он не только проиграет в долгосрочной перспективе, но и тут же лишится львиной доли с трудом обретённой поддержки со стороны республиканцев, ведь они мгновенно поймут, что он променял их будущее на сиюминутную мелкую победу.

До «остановки правительства» осталось меньше десяти рабочих дней Конгресса…

Трампа теснят по всем фронтам. Его внешнюю политику отправил в нокдаун Ким Чен Ын, дома его вчистую переиграли остающиеся пока неизвестными специалисты по вирусной рекламе и чёрному пиару, «на носу» новый кризис. До сих пор президенту удавалось находить выход из любой ситуации или хотя бы просто пережидать кризисы с минимальными потерями. Посмотрим, что он предпримет в этот раз.

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