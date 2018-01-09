Американское оружие, русский газ и долги граждан России — главное 9 января

Москва, , 15:58 — REGNUM Российских военных в Сирии, которых пытались атаковать боевики при помощи дронов, находится достаточное количество для отражения подобных атак. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

В Кремле, по словам Пескова, отдают себе отчет в том, что вылазки членов незаконных вооруженных формирований в Сирии в одночасье не остановятся. Атакованы базы были 6 января при помощи 13 БПЛА, семь дронов были сбиты, управление шестью беспилотниками было перехвачено.

В Минобороны РФ отметили, что террористы получили доступ к технологиям, позволяющим использовать беспилотные летательные аппараты по всему миру, из развитой страны. Это подтверждается и инженерными решениями, которые применялись боевиками при атаке.

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Замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что спланировать и осуществить такую атаку было невозможно без спецслужб США. И, отметим, в целом этот инцидент — один из многих в ряду подобных событий, которые так или иначе указывают, что США целенаправленно оказывали и оказывают поддержку террористическим группировкам в Сирии.

Радикалы в Донбассе уже получают оружие от США

США не прекращают подогрев ситуации и на другом направлении — на бандеровской Украине. Член международной экспертно-журналистской группы Bellingcat по делам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что радикалы из добровольческого батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже получают из США летальное оружие.

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Какое именно оружие применяют радикалы и по каким каналом оно поступает в страну, не уточняется. Ранее сообщалось, что частные фирмы, например, американская фирма AirTronic USA, спокойно торгуют оружием с Киевом с 2015 года. Она, в частности, продает Киеву при согласовании с правительствами Украины и США гранатометы PSRL.

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США решили не замерзать и купить газ с Ямала

Руководствующиеся в своих действиях прагматизмом США решили не замерзать и не платить втридорога, а купить российский сжиженный газ. Пусть через третьи руки, но СПГ с Ямала прибудет 22 января в Бостон из Великобритании.

Ранее власти США объявили своим стратегическим приоритетом превращение в крупного экспортера СПГ. И груз Gaselys станет первой с 2014 года импортной партией СПГ.

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И пусть пока точно неизвестно, действительно ли на борту танкера газ с Ямала, это не столь важно: США действительно решили не переплачивать, а купить там, где дешевле, забыв как про свои «приоритеты», так и про «свободный рынок», резко вздувший цены на СПГ.

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Добавят ли к картошке мясо и рыбу?

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» заявил, что потребительская корзина в России не соответствует нормам здорового питания, утвержденным Минздравом РФ в 2016 году. В частности, сказал министр, в ней недостает мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов.

Комментируя слова Топилина, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил о малой вероятности того, что состав потребительской корзины граждан РФ существенно улучшится в 2018 году.

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А мы напомним, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило «заморозить» потребительскую корзину до 2021 года, а правительство РФ в сентябре 2017 года это предложение одобрило. Корректировки в состав и объем потребительской корзины, которые в начале 2017 года инициировал Минтруд РФ, внесены не будут.

Они предполагали изменение состава набора продуктов за счет увеличения доли фруктов, овощей, мяса и снижения доли круп и мучного.

Граждане России устали от «социального пессимизма»?

В обществе есть запрос на справедливость, и власть демонстрирует адекватное понимание актуальных общественных запросов, считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, хотя граждане и осторожны в оценках, но большинство считает, что самые худшие времена уже позади.

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Кроме того, уверен эксперт, совершенно очевидно, что внутренняя повестка становится доминантой. При этом протестные действия в России сошли на нет: они имеют место в обществе, но роста их в последнее время не наблюдалось. Что касается грядущих президентских выборов, то они в значительной степени будут референдумные, то есть это выборы в поддержку одного курса.

Выборы, уверен Калачев, будут интересными, поскольку развернется конкурентная борьба за второе место. Очевидно, что 2018 год станет годом поиска ресурсов роста, заключил эксперт.

Долги больше вкладов

Внутренняя повестка действительно становится главной, особенно в части вопроса, на что жить. По данным Банка России, граждане РФ используют заемные средства, чтобы покрыть недостаток доходов. Регулятор уточняет, что объем накопленной за 11 месяцев 2017 года задолженности жителей России перед банками превысил объем накопленных вкладов.

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Если с января по ноябрь было выдано кредитов на 1,2 трлн рублей больше, чем годом ранее, то объем депозитов вырос лишь на 800 млрд рублей. Всего жители России задолжали банкам 12 трлн рублей и разместили на счетах 25 трлн рублей.

По словам главы лаборатории финансовых исследований Института Гайдара Михаила Хромова, при помощи кредитов жители России покрывают недостаток доходов: реальные доходы граждан за 11 месяцев снизились на 1,4%.

ЦИК закончил регистрацию самовыдвиженцев

Всего с 18 декабря, когда был дан старт предвыборной гонке, в Центризбирком подали уведомления 46 человек, зарегистрировано 15 кандидатов. До звания кандидата дошли не все желающие: 24 человека просто не донесли документы, а семь человек не были допущены Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

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У кандидатов, которые выдвигаются от политических партий, еще есть время подать документы: они могу это сделать до полуночи 12 января. Говоря о тех, кто подал документы, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что среди них «есть претенденты с чудинкой», хотя она и не хочет «давать характеристики».

Семерым самовыдвиженцам было отказано в регистрации кандидатами по разным причинам, например, бизнесмену Сергею Полонскому было отказано из-за того, что в собрании его избирателей приняли участие менее 500 человек, а журналисту Олегу Лурье отказали из-за судимости — с момента погашения не прошло требуемых 10 лет.