У представительства МВД России в Душанбе прошли массовые беспорядки

Душанбе, , 15:40 — REGNUM Массовые беспорядки прошли прошлой ночью у здания представительства МВД России по вопросам миграции, сообщают сегодня, 9 января, местные СМИ.

Известно, что тысячи таджикистанцев собрались у здания для того, чтобы подать заявление на переезд по программе переселения. Многие из них уже третий день пытаются попасть на прием, не учитывая того обстоятельства, что в России, а следовательно и в ее госструктурах, находящихся за рубежом, продолжаются новогодние каникулы.

Несмотря на соответствующие разъяснения дипломатов о том, что у них, согласно российскому законодательству, еще выходной день, а также о том, что заявление можно подать онлайн, толпа была настроена агрессивно.

«Ситуация вышла из-под контроля, и сотрудники представительства были вынуждены вызвать милицию. Прибывшие наряды милиции навели порядок, успокоив людей и проведя разъяснительные работы», — пояснил начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

Схожая ситуация произошла и годом ранее — устав стоять в очередях, желающие переехать в Россию таджикистанцы решили взять здание представительства МВД по вопросам миграции штурмом. Вернувшиеся после новогодних выходных сотрудники не могли начать работу. Тогда также не обошлось без вмешательства органов правопорядка.

Отметим также, что с 26 апреля 1997 года действует договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанный в Москве 7 сентября 1995 года. По некоторым данным, российское гражданство за эти годы получили от 300 тысяч до 500 тысяч уроженцев Таджикистана. Кроме того, около одного миллиона русскоязычного населения переселилось в Россию с распадом СССР.

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