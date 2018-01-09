Глава минфина Франции предложил РФ «маневрировать» с санкциями

Москва, , 14:12 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете «Ведомости» заявил, что сняв частично санкции с французских продуктов, Россия может «маневрировать».

По его словам, нет никаких возможностей обойти такой политический механизм, как решения, принятые на европейском уровне. Речь идет о политике санкций в отношении России, которые Франция — одна из ключевых стран ЕС, поддерживает на 100%.

«Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества», — заявил министр.

Ле Мэр пояснил, что ранее Россия уже снимала часть ограничений на французскую продукцию, например, ограничения на картофель, наложенные в 2013 году. И это имело положительный эффект.

Говоря о российской политике импортозамещения, французский министр отметил, что ответом на санкции она может быть, однако для долгосрочного решения проблемы необходимо качественно улучшать сельскохозяйственную сферу.

«Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого», — заключил Ле Мэр.

В январе 2018 года Ле Мэр сообщил о планах создать «торговую ось» из Европы в Пекин через Москву. В интервью газете The Wall Street Journal он заявил, что страны мира переходят от того положения, когда господствуют исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному.