Битва за Байкал, «почти апокалипсис»: Бурятия в 2017 году

Татьяна Иващенко, , 18:10 — REGNUM

В Бурятии 2017 год был богат на события. Однако самыми главными по праву считаются борьба за Байкал, смена руководства в республике и пугающая своей масштабностью коммунальная катастрофа в Улан-Удэ.

«Фактически неконкурентные» выборы

Важное политическое событие в Бурятии произошло в феврале 2017 года. Вячеслав Наговицын, руководивший регионом с 2007 года, досрочно ушёл в отставку. Врио главы республики был назначен Алексей Цыденов, который до этого, с 2012 года, являлся заместителем министра транспорта РФ.

Стоит отметить, что ещё в январе прошлого года о Цыденове в регионе не слышали и не говорили. Некоторые местные политологи сходились во мнении, что Наговицын в сентябре 2017 года будет бороться за губернаторское кресло, а его оппонентами могут стать мэр Улан-Удэ Александр Голков и главный коммунист Бурятии, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.

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Однако февральские события расставили все точки над i. Новоиспечённый руководитель республики — Алексей Цыденов — прибыл в регион 8 февраля. Бурятские политологи тогда заявили, что Цыденову «за короткий промежуток времени придётся сделать невозможное, чтобы понравиться буквально всем».

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В июне 2017 года Алексей Цыденов официально стал кандидатом в главы Бурятии от «ЕР». Предвыборную гонку в республике спокойной и размеренной назвать нельзя. Главный коммунист Бурятии Вячеслав Мархаев выбыл из предвыборной гонки, «споткнувшись» об муниципальный фильтр. 25 июля ресизбирком принял решение об отказе в регистрации Мархаева. После этого коммунист Мархаев, которого называли основным соперником Цыденова, обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию. Однако ЦИК, рассмотрев его жалобу, также оставила её без удовлетворения.

«Очень жаль, что в одном из уважаемых субъектов Российской Федерации выборы будут фактически неконкурентными», — заявила при этом председатель ЦИК России Элла Памфилова.

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Выборы главы Бурятии, состоявшиеся 10 сентября 2017 года, ожидаемо выиграл Алексей Цыденов. Выиграл с «чеченским» результатом в 87,43% голосов, как позже заявили местные коммунисты.

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За Батодалая Багдаева, выдвинутого на должность главы Бурятии Коммунистической партией «Коммунисты России», свои голоса отдали 15 325 человек (5,15%). Кандидат от ЛДПР Сергей Дорош занял третье место, получив 13 056 голосов (4,39%).

Комментируя итоги выборов, политолог Анатолий Савостин подчеркнул, что Бурятия «в последние годы была одним из очагов напряженности».

«Было большое недовольство работой бывшего главы Вячеслава Наговицына, всё это умело использовалось его оппонентами, которые переводили конфликт элит в межнациональную плоскость. Именно на стабилизацию социальных, межнациональных отношений сейчас нужно работать новой команде. В целом обстановка в республике в ближайшее несколько лет будет значительно стабильней, чем в предыдущие годы, поскольку недовольство коренного населения действиями власти если и будет возникать, то не будет иметь националистического окраса», — сказал политолог, добавив, что «у Цыденова теперь есть хороший запас политической прочности, есть карт-бланш на перемены, кадровые перестановки, реформы», но «насколько эффективно он этим воспользуется — покажет время».

Между тем, согласно данным аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в декабре 2017 года влияние главы Бурятии Алексея Цыденова «заметно снижается». В рейтинге влияния глав субъектов РФ он переместился с 53 на 60-е место.

«Недовольство со стороны депутатов Народного Хурала некоторыми решениями властей (например, в связи с закрытием постпредства в Монголии) может быть предвестием серьезного осложнения отношений между главой региона и местными парламентариями в будущем», — говорится в докладе.

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Мнения

Ключевым событием в политической сфере Бурятии в 2017 году стало назначение, а затем избрание нового главы региона — Алексея Цыденова. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев. По его словам, это «ключевое событие в политической сфере, предопределяющее многие вещи».

«В любом случае, есть впечатление, что позитивные перемены начались. В частности, это перемены в кадровой политике. У нового главы есть связи на федеральном уровне. И мы видим ту поддержку, которую федеральный центр нам оказывает», — прокомментировал Николай Будуев.

По мнению кандидата экономических наук Алдара Бадмаева, главным событием 2017 года в республике стала смена руководства. Однако в прогнозах экономист не столь оптимистичен:

«Подавляющее большинство населения республики связывало эту смену руководства с возможностью качественного обновления управленческой команды, кардинального изменение тренда развития экономики и социальной жизни региона. Однако, как показала практика, выбытие членов старого правительства, приведшего регион к низким показателям, так и не произошло. На ключевых позициях, прежде всего в материальном блоке, остались все те же знакомые лица, с которыми связаны наиболее громкие провалы республики. Среди них строительство очистных сооружений в водосборной зоне озера Байкал, развитие промышленности, дорожное и гражданское строительство, инфраструктура и так далее».

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«Появление нового главы и нескольких новых лиц на малозначащих постах в исполнительной власти в рамках открытого конкурса, по сути, лишь пришпорили старую телегу, обновив её кучера на более молодого и выносливого, но не поменяли её на современную машину (в Бурятии осенью 2017 года выбрали по конкурсу нескольких министров — прим. ИА REGNUM ). Те же чиновники сидят сейчас в своих кабинетах, тщетно пытаясь не мытьем, так катаньем в экстенсивном режиме сделать то, что им не удавалось добиться до этого годами и даже десятилетиями. Увы, но мы каждый день видим очередное подтверждение того, что в ручном режиме нельзя управлять такими сложными объектами, как экономика региона, даже на примере Бурятии», — считает экономист.

Он подчеркнул, что «в Бурятии произошло повторение ситуации десятилетней давности, когда к власти пришел варяг, назначенный сверху»:

«Болото местной бюрократии после нескольких месяцев адаптации легко «переформативало» его в одну из частей своего механизма наподобие мистера Смита в голливудском боевика «Матрица».

"К сожалению, нужно отметить, что данное событие в одном сибирском регионе не носит исключительный характер. Можно уверенно сказать, что продвижение любых инноваций в России в тотальном масштабе наталкивается на упорное сопротивление постсоветских элит, сросшихся с олигархическими кланами и коррумпированными чиновниками всех уровней. Этот управленческий тормоз не даёт никакой возможности для формирования точек экономического и социального роста, поскольку любые инновационные проекты наталкиваются на тотальную коррупцию, интересы разных бюрократически-олигархических группировок, в результате чего эффективность проектов, даже в случае их реализации, снижается в разы, что мы видим на примере тех же очистных сооружений или мусороперерабатывающих заводов в Бурятии. Несмотря на сотни миллионов и миллиарды бюджетных вложений, они так и не заработали. Такая же судьба, по-видимому, ждёт и другие инвестиционные проекты, от которых зависит судьба не только мировой жемчужины — озера Байкал, но и всех жителей Бурятии и в целом России. Республика в данном отдельном случае играет лишь роль иллюстрации всего того, что происходит везде по стране», — подытожил Алдар Бадмаев.

Напомним, Алексей Цыденов вступил в должность главы Бурятии 22 сентября 2017 года. На инаугурации он заявил, что у всех жителей республики «есть общая благородная и ответственная миссия — защита великого и неповторимого Байкала».

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Что угрожает Байкалу?

Тема защиты Байкала уже не первый год является актуальной для Бурятии. Не стал исключением и 2017 год.

Экологи бьют тревогу. Байкал переживает маловодный период. Кроме того, остро стоит проблема по сохранению и восстановлению популяции байкальского омуля. Также среди существующих угроз для озера — замусоривание его берегов и загрязняющие стоки.

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Но есть и так называемые потенциальные угрозы. И именно под флагом борьбы с одной из таких угроз прошёл в Бурятии 2017 год. Речь идёт о желании Монголии построить ГЭС в бассейне реки Селенги и таким образом обрести энергетическую независимость.

Селенга — крупная река, которая протекает на территории Монголии и России. Селенга впадает в Байкал и обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. Поэтому бурятские экологи сходятся во мнении, что строительство монгольских ГЭС обернётся катастрофой для уникального озера Байкал, и без того переживающего маловодный период.

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В марте 2017 года в Бурятии прошли общественные слушания, на которых обсуждалось техническое задание монгольских проектов «Шуренская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». Жители Бурятии, принимавшие участие в слушаниях, чётко обозначили свою позицию — строительство ГЭС в Монголии напрямую повлияет на состояние озера Байкал, причем крайне негативно.

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В мае 2017 года общественные слушания по проектам монгольских ГЭС прошли в Иркутской области.

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По мнению эколога Александра Колотова, слушания в Иркутской области дали точно такой же результат, что и слушания в Бурятии:

«Тотальное неприятие проектов монгольских ГЭС со стороны местных жителей и общественных организаций»

Позже, в июне 2017 года, «на полях» Петербургского международного экономического форума премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат в ходе беседы с главой Бурятии Алексеем Цыденовым заверил, что Монголия приступит к строительству ГЭС на Селенге только в том случае, если ученые придут к заключению, что негативного эффекта для озера Байкал не будет. Однако Александр Колотов тогда заявил, что «это лишь дипломатическая беседа, не более того», и поэтому «не стоит переоценивать сказанные премьер-министром Монголии слова».

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Добавим, по мнению руководителя проекта «Байкальская экспедиция» Марины Рихвановой, самой большой угрозой для озера Байкал всё-таки является то, что на сегодняшний день нет способов урегулирования вопросов и выстраивания диалога между разными водопользователями со стороны Иркутской области, Бурятии.

«Потому что все проблемы возникают как раз по этой причине — люди не умеют друг с другом разговаривать и решать текущие проблемы», — считает она.

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«Почти апокалипсис» в Улан-Удэ

В завершение 2017 года, в ноябре, в Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария. В зону отключения попали около 100 тысяч человек — это одна четвёртая часть столицы Бурятии с общим количеством населения около 430 тысяч человек.

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Улан-удэнцы оставались без воды около 55 часов. Всё это время горожане активно обсуждали ситуацию в соцсетях, в том числе оставляя совсем нелестные комментарии в адрес местных властей, которые, к слову, назвали причиной ЧП «естественный износ бетонного трубопровода».

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Под отключение попали не только городские квартиры, но и 44 социальных объекта: детские сады, школы, медучреждения. Горожане назвали эту ситуацию «почти апокалипсисом». По факту «коммунальной катастрофы» в Улан-Удэ было возбуждено уголовное дело.

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Несмотря на то, что последствия крупной коммунальной аварии вроде как устранены, улан-удэнцы переживают, что из-за износа сетей в городе может произойти ещё не одна авария

«Завтра ещё может где-нибудь рвануть», — предположил житель Улан-Удэ в соцсетях.

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Стоит также напомнить, что в мэрии Улан-Удэ, отчитываясь о проделанной работе, заявили:

«Нам удалось не допустить экологической катастрофы».

Однако, по мнению правозащитника Виталия Хонихоева, именно власти Улан-Удэ должны понести «прямую ответственность за произошедшую коммунальную аварию».

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Износ сетей в Улан-Удэ остаётся высоким. В связи с этим существует реальная угроза, что «почти апокалипсис» в городе однажды может превратиться в «уже апокалипсис».

Статистические данные

Подводя итоги 2017 года в Бурятии, не лишним будет вкратце «пройтись» по статистическим данным.

По данным Росстата, в Бурятии индекс промышленного производства в январе-ноябре 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составил 86,4%.

Оборот розничной торговли в январе-ноябре прошлого года в регионе — 154 004,5 млн рублей. Это 98,7% к январю-ноябрю 2016 года.

Реальные денежные доходы населения Бурятии в январе-октябре прошлого года снизились (92% к аналогичному периоду 2016 года).

В январе-октябре 2017 года в Бурятии зафиксирован естественный прирост населения (+3288). При этом за этот период в регионе зафиксирована миграционная убыль населения (-2530 человек).

По данным Бурятстата, за 10 месяцев 2017 года индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, по Бурятии достиг 101,2%. Опережающими темпами росли цены на непродовольственные товары, за десять месяцев прирост цен составил 3,0%. В то же время цены на продукты питания снизились на 0,5%. Удорожание услуг населению составило 2,1%.