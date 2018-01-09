Несостоявшиеся страхи: граждане РФ устали от социального пессимизма

Москва, , 13:40 — REGNUM Главным политическим итогом 2017 года можно считать рост социального оптимизма граждан России, они лучше стали оценивать ситуацию как в стране в целом, так и ситуацию в своей личной жизни. Хотя граждане и осторожны в оценках, но большинство считает, что самые худшие времена уже позади. Люди устали от социального пессимизма и больше его не хотят, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Количество негативные оценок сократилось, граждане РФ стали с оптимизмом смотреть в будущее. Еще недавно были сомнения, выйдет ли страна из той ситуации, в которой оказалась после 2014 года. Сейчас люди чувствуют себя вполне комфортно и самые большие страхи остались позади, несмотря на то, что темпы роста экономики оставляют желать лучшего», — полагает эксперт.

Россия входит в новый 2018 год с новой кадровой политикой. В 2017 году произошли серьёзные изменения в губернаторском корпусе, стартовала программа «Лидеры России», демонстрирующая, что карьерный лифт в стране работает и позволяет надеяться, что на конкурсной основе можно получить возможность социального карьерного роста. То есть понятно, что власть озабочена повышением качества и эффективности госуправления. Это озабоченность выражается в омоложении депутатского корпуса и ставки на людей с опытом федеральной работы. Все эти изменения связаны с желанием поднять эффективность регионального управления.

«Совершенно очевидно, что Россия возвращается от внешней к внутренней повестке развития. Внутренняя повестка становится доминантой. Основные задачи — это повышение экономического роста, выполнение социальных обязательств, рост доходов населения, создание равных условий и равных возможностей для всех граждан независимо от их места жительства», — подчеркнул эксперт.

В обществе есть запрос на справедливость, и власть демонстрирует адекватное понимание актуальных общественных запросов, отметил он.

«Стоит отметить, что протестные действия в России сошли на нет. Протестные настроения имеют место в обществе, но роста их в последнее время не наблюдалось, даже можно говорить об их снижении, и уж точно снизилась готовность к протестным действиям», — сказал Калачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , даже распиаренный Навальный к концу года на митингах в Москве собирал пару-тройку сотен человек, а в регионах в лучшем случае находилась десятка активистов. Отказ ЦИК РФ в регистрации оказался практически незамеченным для граждан. Навальный и несистемная оппозиция так и не смогла предложить интересную повестку для жителей страны.

День голосования в сентябре 2017 года прошел вполне успешно. Все прогнозы о катастрофическом падении явки не оправдались. Нельзя сказать, что явка в стране на выборах растет, но и нельзя сказать, что падает — она стабильна. Примечательно, что высокий процент поддержки избирателей получили новая когорта управленцев-«технократов» — врио губернаторов, назначенные Владимиром Путиным. При этом выборы прошли чище, чем когда бы то ни было.

По словам эксперта, 2017 год показал, что доверие к институту выборов растет, хотя, к сожалению, для многих граждан выборы являются ритуалом или традицией. Далеко не все верят, что выборы — это инструмент перемен.

По мнению Калачева, предвыборный процесс надо усовершенствовать, Сбор подписей на улице — это архаика. Каждый гражданин должен иметь возможность поставить подпись на сайте госуслуг за любого понравившегося кандидата или партию. За этим будущее.

«Главное в предвыборной кампании президента России в марте 2018 года — это появление интриги — Геннадий Зюганов отказался. КПРФ выдвинула Грудинина, выдвижение которого активно обсуждается. Считаю, что инновационный ход кампании поменяло не выдвижение Ксении Собчак, Алексея Навального и Кати Гордон, а как раз выдвижение Грудинина», — отметил он.

Понятно, что выборы предсказуемы, что лидер известен, но второе место многого стоит. Коммунисты, которых уже списывали в утиль, свои позиции сохранили, ход с их стороны нестандартный и интересный.

«Предстоящие президентские выборы в России будут в значительной степени референдумные, то есть это выборы в поддержку одного курса, но они конкуренты в части борьбы за второе место», — пояснил Калачев.

Победитель выборов президента РФ известен заранее, но это не отменяет того, что эти выборы будут интересны. Владимир Путин соответствует общественному запросу большинства граждан, рейтинг его высок, но интересно, какую повестку Путин предложит на следующие шесть лет.

«Согласно исследованиям, люди устали от внешнеполитического перекоса и хотят, чтобы президент сосредоточился на вопросах внутреннего развития. При этом, считаю, что большинство жителей России проголосуют за Путина. Очевидно, что 2018 год станет годом поиска ресурсов роста», — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, в президентских выборах-2018 участвуют только два человека, прошедшие избирательную кампанию 2012 года, — Владимир Путин и Владимир Жириновский. Геннадий Зюганов и Сергей Миронов отказались участвовать в выборах. Среди претендентов также Ксения Собчак и Борис Титов. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 7 января завершила прием документов от граждан, желающих баллотироваться на президентский пост путем самовыдвижения. В последний день документы сдали пятеро претендентов. В целом документы были приняты от 15 человек — они успели выполнить все формальности в срок, однако ранее о намерении баллотироваться на высший государственный пост комиссию уведомили 46 человек.

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