Ползучая десоветизация: В Екатеринбурге покушаются на улицу Володарского

Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM В Екатеринбурге разгорается новый скандал, связанный с попытками переименования улиц. Чиновники собираются изменить название улицы Володарского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О планах по переименованию журналистам заявил вице-мэр города Сергей Тушин. По его словам, уже подобрано будущее имя. Скорее всего, ей вернут дореволюционное название — Богоявленская. Предложения присвоить ей наименование Рок-Клубовская не прошли.

Скорее всего, каких-либо серьёзных опросов жителей улицы не будет. На ней живут всего около десяти человек. Чиновники надеются на то, что никаких препон со стороны граждан их планам не возникнет.

А между тем горожане уже выражают своё возмущение на форумах и в социальных сетях. «А меня спросили?!» — говорит один из граждан.

Улица Володарского находится поблизости от площади 1905 года. Она была застроена в XVIII — XIX веках. Во второй половине XX часть домов была снесена, в том числе и в связи со строительством метро.

Напомним, в 2016 году чиновники переименовали часть улицы Толмачёва. С такой инициативой выступили представители РПЦ.

При этом та часть улицы, где находятся жилые дома, осталась с прежним названием, так как граждане категорически отказались жить на улице Царской.

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