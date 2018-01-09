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Ползучая десоветизация: В Екатеринбурге покушаются на улицу Володарского

Политика

Переименовать её в Богоявленскую могут уже до конца года

Екатеринбург, 9 января 2018, 12:40 — REGNUM  В Екатеринбурге разгорается новый скандал, связанный с попытками переименования улиц. Чиновники собираются изменить название улицы Володарского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О планах по переименованию журналистам заявил вице-мэр города Сергей Тушин. По его словам, уже подобрано будущее имя. Скорее всего, ей вернут дореволюционное название — Богоявленская. Предложения присвоить ей наименование Рок-Клубовская не прошли.

Скорее всего, каких-либо серьёзных опросов жителей улицы не будет. На ней живут всего около десяти человек. Чиновники надеются на то, что никаких препон со стороны граждан их планам не возникнет.

А между тем горожане уже выражают своё возмущение на форумах и в социальных сетях. «А меня спросили?!» — говорит один из граждан.

Улица Володарского находится поблизости от площади 1905 года. Она была застроена в XVIII — XIX веках. Во второй половине XX часть домов была снесена, в том числе и в связи со строительством метро.

Напомним, в 2016 году чиновники переименовали часть улицы Толмачёва. С такой инициативой выступили представители РПЦ.

При этом та часть улицы, где находятся жилые дома, осталась с прежним названием, так как граждане категорически отказались жить на улице Царской.

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