Польша регионов: трудовой концлагерь со штрафами для украинцев

Станислав Стремидловский, , 13:26 — REGNUM

Предприниматели преуспевают, но всё равно они критикуют правительство, отмечает Dziennik Polski (Краков). Правительство не улучшило условия ведения бизнеса, начинающийся год не будет способствовать развитию, издержки и налоговое бремя увеличится — таково подавляющее мнение менеджеров и владельцев компаний, связанных с Союзом работодателей Польши (ВСС). Хотя только 22,9% из них допускают ухудшение ситуации в своих компаниях в этом году. ВВС провел интернет-опрос среди членов — менеджеров и владельцев бизнеса — со всей страны (всего около двух тысяч человек). О его результатах рассказала пресс-секретарь Союза Эмилия Мучиньская. Около 40% респондентов ожидают улучшения своего финансового положения в 2018 году, 37,5% не думают, что оно изменится, 22,5% боятся, что будет хуже, чем в 2017 году. Всего 26,5% планируют значительно увеличить инвестиционные затраты, а 14,3% хотят значительно ограничить. 79,6% предпринимателей намерены увеличить зарплаты, 42,8% — нанять дополнительных сотрудников. Ни одна компания не предполагает снижения заработной платы. 81,6% предполагают рост операционных расходов в 2018 году по сравнению с прошлым. 74% предпринимателей ожидают повышения налогов, 22,9% ждут, что оно останется на прежнем. Как и в 2017 году, большинство опрошенных указывают на то, что ключевыми барьерами и факторами риска в новом году будут трудности с подбором сотрудников с соответствующей квалификацией (79,2%), высокое бремя налогов и сборов (62,5%), слишком частые нормативные изменения и проблемы (60,4%) и слишком высокая заработная плата (58,3%), от которой отстает производительность труда. Менее половины компаний опасаются высокой конкуренции, падения цен и, как следствие, понижение прибыли (47,9%), а 43,8% опасаются придирок и / или несправедливого обращения со стороны учреждений государственного контроля. «Предприниматели также указывают на неблагоприятные социально-политические условия в стране и в мире: рост антагонизма из-за национализма и ксенофобии, ухудшающееся восприятие Польши в мире, непредсказуемое поведение нашего правительства в отношении Европейского союза, изменение рыночной ситуации в связи с пакетом новых законов о здравоохранении и регулированием рынка медицинских изделий», — комментирует Мучиньская. Как отмечает один из бизнесменов, «82% польского экспорта — это Евросоюз, однако правительство проводит непонятную политику в отношении ЕС и ухудшает отношения с ним. С точки зрения бизнеса, работающего в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами, это будет иметь негативное влияние на сотрудничество нашей экономики с мировой». Те же предприниматели, которые считают, что ситуация в Польше в 2018 году будет способствовать развитию бизнеса (16,7%), свидетельствуют о хорошей экономической ситуации, заметном увеличении спроса и растущем потребительском оптимизме.

Завод Opel в Гливице сообщил своим сотрудникам, что если те уволятся по собственному желанию, то некоторые сотрудники смогут рассчитывать на выплату солидного выходного пособия, пишет Wochenblatt (Ополе). Программа распространяется на 190 работников. Кто согласиться оставить работу, получит установленную законом компенсацию в размере от одного до трех месяцев заработной платы. Для тех, кто проработал не менее 20 лет, добавляется дополнительная компенсация до 14-месячной зарплаты плюс компенсация за расторжение трудового договора. Однако есть условие: принявший предложение предприятия не должен работать в течение пяти лет после увольнения. У работников не так много времени, чтобы принять решение. Руководство завода приняло решение о сокращении в связи с переходом от работы в три смены к двум сменам. Издание отмечает, что далеко не все сотрудники, особенно с большим трудовым стажем, заинтересованы в уходе. Значительная часть трудового коллектива беспокоится о своем будущем. Кроме того, ходят слухи о том, что нынешние изменения являются лишь началом чего-то большего, что может стать гораздо более радикальным и опасным для работников Opel в Гливице. Страх еще больше усиливается из-за отсутствия разъясняющих заявлений от руководства компании, которое лишь повторяет: всё будет хорошо. Кроме того, недавно появилась официальная информация о том, что на заводе в немецком Рюссельсхайме (земля Гессен) на конвейер будет поставлена новая модель Opel. Это может означать, что автомобильный концерн может сосредоточиться в первую очередь на операциях в Германии. На предприятиях Opel Manufacturing Poland в Гливице и Тыхы в настоящее время работает почти 4000 человек. Но сколько из них останутся в конце этого года?

Украинцы приехали во Вроцлав на работу, а попали в трудовой концлагерь, рассказывает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Окружная прокуратура обвинила предпринимательницу Агнешку Г. в «торговле людьми». Эта пани нанимала украинских строителей, но когда те оказывались в Польше, то попадали в ситуацию, когда у них отбирали документы, не платили зарплату и даже штрафовали за любую провинность. В итоге это работники должны были денег работодателю, а не наоборот. Александр Б. отправился во Вроцлав осенью 2014 года. У него сразу забрали паспорт. Когда открыл конверт с ожидаемой зарплатой, тот оказался пуст и лежали записка — «минус 236 злотых». Оказалось, что он должен деньги компании, которая его наняла. За два месяца работы мужчина получал время от времени авансы в размере всего тысячи злотых. Агнешка Г. с 2014 по 2016 год создала систему привлечения украинцев к работе. Им обещали юридическое оформление, жилье и хорошие условия труда. Реальность оказалась другой. Одиннадцать человек поселили в двухкомнатной квартире. Они спали на матрасах, иногда без постельных принадлежностей. Украинцам сказали, что они должны за квартиру, рабочую одежду, семинары по безопасности труда, медосмотры. Столкнулись со штрафами за «правонарушения». 1,5 тысячи злотых за разговоры, что Агнешка Г. не платит своим сотрудникам. 5 тысяч злотых тем, кто хотел поменять работодателя. Мыкола В. работал в октябре-ноябре 2014 года, и у него было всего два выходных. Он потерял сознание от переутомления. Когда объявил, что уходит, услышал от начальника, что его вывезут в лес, если скажет кому, что здесь не платят зарплату. Такие и другие истории вошли в обвинительное заключение, недавно отправленное в суд прокуратурой. Если суд согласился с версией обвинения, предпринимательница может получить до 25 лет тюрьмы.

В Накло двое — 34-летний мужчина и его 35-летняя жена — были задержаны и услышали обвинения в порче офиса политиков правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), информирует Express Bydgoski (Быдгощ). Их подозревают в том, что они в новогоднюю ночь написали на двери приемной различные оскорбительные слова, а также фразу «У вас кровь на руках!». В ответ представители PiS подписали «Быдгощскую декларацию против языка насилия». С инициативой выступили депутат Европарламента Косьма Злотовский и депутат Сейма Польши Лукаш Шрейбер, которые и столкнулись с вандализмом. Декларация состоит из четырех пунктов. Среди прочего, в ней содержится призыв охлаждать эмоции во время политических дебатов, придерживаться фактов и правды в передаче информации и уважать личную жизнь политиков. Депутаты заявили, что передадут декларацию местным коллегам и журналистам. А 22 января планируют пригласить других политиков Быдгощи подписать ее.

Городской совет Лодзи на внеочередной сессии принял решение о переименовании площади имени Леха Качиньского снова в площадь Победы, передает Dziennik Łódzki (Лодзь). За голосовало большинство из оппозиционных партии «Гражданская платформа» (РО) и Союза левых демократических сил (SLD), против — депутаты «Права и Справедливости». Так горсовет отреагировал на постановление Лодзинского воеводства, который в соответствии с законом о так называемой декоммунизации сменил 1 января имя площади Победы на Леха Качиньского. Теперь у лодзинского воеводы есть 30 дней, чтобы подать апелляцию или смириться с постановлением городских депутатов. До недавнего времени название площади Победы воспринималось в контексте победы над гитлеровским фашизмом. Сейчас депутаты приняли резолюцию, согласно которой имя относится к польско-большевистской войне, сообщив, что они «не восстановили старое имя площади Победы, а дали новое, пусть они и идентичны».

Депутат Анджей Шляхта хочет открыть дискуссию о памятнике Революционной борьбе в Жешуве, предназначенном под снос, сообщают Nowiny (Жешув). Депутат признает, что решение Института национальной памяти (IPN) об удалении монумента в рамках так называемой декоммунизации выполнять необходимо, но вначале нужно все как следует обсудить. «В публичной дискуссии должны принимать участие архитекторы, политики, эксперты, местные органы власти и, конечно же, отцы-бернардинцы, которые владеют этим объектом, — говорит Шляхта. — Давайте удалим неприемлемые символы и оставим те части, которые выглядят нейтрально. Тем более, что 90% людей не могут сегодня объяснить, что представляют собой барельефы на памятнике». И добавляет: «Жители Жешува более эмоционально подходят к этому вопросу, совершенно иначе, чем люди, которые высказывают свое мнение о памятнике, но не обязательно живут в Жешуве. Такие люди смотрят на памятник сквозь букву закона, а это не обязательно хорошо в нынешней ситуации».

За семь лет в Великопольском воеводстве еще 224 школы решили выбрать для изучения этику вместо религии, пишет Głos Wielkopolski (Познань). Означает ли это потерю интереса к катехизации? Тенденции вызваны не только большим интересом учащихся к этике, но и изменением правил. В 2014 году вступил в силу закон, требующий организации уроков этики, если к этому проявит интерес хотя бы один ученик, хотя раньше требовалось три таковых как минимум. При том, что изучение этики или религии не является обязательным. «Мои исследования показывают, что учащиеся заинтересованы в таких уроках. Они заявляют, что, скорее всего, будут выбирать как этику, так и религию. Молодые люди хотят научиться противостоять различным взглядам и сформировать собственное мнение», — говорит профессор Юзеф Баньяк из Института социологии Университета Адама Мицкевича.

На гражданина США в Кракове напали за вопрос об экологии, рассказывает Gazeta Krakowska (Краков). Американец Хайман Фридмен из Нью-Йорка уже несколько месяцев живет в Кракове и ведет блог «Польские дела». Там он публикует различные, в основном смешные фильмы о Польше. Героем последнего эпизода Smog attack должен был стать печально известный краковский смог. Фридмен нарядился в костюм зеленого дракона и пошел опрашивать встречных. Но вначале он заявил о плохом качестве воздуха в Польше, по его мнению, хуже, чем в Китае. Почему? Этот вопрос он задавал встречным. Реакция краковян была разной. Некоторые закрывали перед ним дверь, другие с обезоруживающей честностью рассказали, чем топят печи. Одному из прохожих не понравились действия американца. Этот человек напал на Фридмена и его друга, снимавшего сюжет на видеокамеру. Впрочем, ни костюм дракона, ни сам житель Нью-Йорка не пострадали. Нападавший отстал только после вызова полиции. По предварительным сведениям, он владеет угольным складом.