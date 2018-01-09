Крымский суд противоречит российским законам?

Симферополь, , 12:05 — REGNUM Крымский общественный деятель Валерий Подъячий подал апелляцию на отказ Верховного суда РК в реабилитации по украинской судимости за «сепаратизм», считая, что подобные решения фактически признают, что призывы к воссоединению полуострова с Россией являлись преступлением с точки зрения российских законов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2017 года Верховный суд Республики Крым отменил приговор Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 28 февраля 2011 года в отношении Подъячего и его соратника Семёна Клюева, осуждённых по ст.110 УК «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». При этом суд отказал борцам за российский Крым в праве на реабилитацию.

По мнению адвокатов, осуждённые ранее активисты по-прежнему носят клеймо уголовников и не восстановлены в правах.

В частности, в постановлении суда записано, что в силу ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

«На самом деле деяния, за которое были осуждены Подъячий и Клюев, никогда не было в УК РФ. Это подтверждено и позицией Генпрокуратуры РФ, изложенной в официальном ответе ведомства депутату Государственной думы Константину Затулину в связи с его обращением в интересах Валерия Подъячего: «Деяние, совершённое Подъячим, не может быть отнесено к категории деяний, подпадающих под юрисдикцию Российской Федерации в качестве преступлений, посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства, поскольку содеянное им не посягало на интересы Российской Федерации. Подъячий осуждён за призывы к воссоединению Крыма с Россией, то есть фактически он осуждён за то, что стало предметом референдума 16.03.2014 года», — отмечают юристы общественников.

Таким образом, по их словам, Генпрокуратура РФ считает, что Подъячий и Клюев никогда не совершали преступления с точки зрения российского законодательства. Более того, Верховный Совет РФ в начале 1990-х годов прошлого столетия признал незаконность нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины Постановлением №2809−1 от 21 мая 1992 года «О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 г.» и Постановлением №5359−1 от 9 июля 1993 года «О статусе города Севастополя».

Сам Валерий Подъячий уверен, что в обжалуемом постановлении судьи Константина Караваева имеет место нарушение принципа законности, изложенного в ст.3 Общей части УК РФ и подразумевающего, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом Российской Федерации.

«Верховный суд Республики Крым, отказав в признании права на реабилитацию, фактически признал, что призывы к воссоединению Крыма с Россией являлись преступлением и с точки зрения Российской Федерации. Поэтому такое судебное решение, безусловно, должно быть изменено», — считает Подъячий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крымские активисты Валерий Подъячий и его соратник Семён Клюев, выступавшие в украинский период жизни Крыма за возвращение полуострова в состав России, были осуждены условно за «нарушение территориальной целостности Украины». После 2014 года, когда воссоединение произошло, украинская судимость Подъячего осталась в силе, из-за чего он не может работать по специальности — преподавателем математики и информатики. Госдума РФ до сих пор не приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий в Крыму.

Семён Клюев умер в конце января 2017 года, не дождавшись восстановления справедливости.

По мнению адвоката Олега Бондаренко, у Верховного суда РК не было оснований для отказа Подъячему и Клюеву в реабилитации: согласно ст.133 ч.2 УПК РФ осуждённый имеет право на реабилитацию в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 УК РФ, в том числе и за отсутствием состава преступления.

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