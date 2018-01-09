«Безвиз» отбирают, денег не дают: Украина — итоги «евроинтеграции» в 2017 г

Андрей Стеценко, , 17:31 — REGNUM

Проблемы «безвиза» и ассоциация с ЕС

Едва ли не главным событием прошедшего года на Украине следует считать начало действия безвизового режима со странами Шенгенского соглашения. И не только потому, что впервые эта тема была поднята ещё при президентстве Ющенко, т. е. ожидать «безвиза» пришлось около 10 лет. «Безвиз» был, пожалуй, главным козырем, которым постмайданная власть надеялась перебить все минусы госпереворота 2014 года. Известно, что для рядового украинца он обернулся двумя основными последствиями:

— Кратным увеличением коммунальных платежей. Оплачивать жильё стало примерно так же дорого, как и в Прибалтике;

— Девальвацией гривны в 3,5 раза, что в условиях колоссальной импортозависимости Украины означало автоматическое снижение жизненного уровня населения.

И была только одна возможность ответить на это. Не хватает денег? Едь в Европу и заработай. Однако до последнего времени визовый режим не позволял считать такой ответ универсальным. Впрочем, в ЕС неоднократно подчёркивали, что «безвиз» для Украины не означает автоматического предоставления права на работу. Нидерланды даже настояли на дополнительной фиксации этого момента перед ратификацией соглашения об ассоциации. Легально работать украинцы могут только в ряде стран Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия). Поэтому Европа как место работы было скорее подразумевающимся ответом. На публику говорилось о Венской опере, поездках на кофе в Братиславу и прочей подобной «клюкве».

С момента введения безвизового режима прошло примерно полгода, итоги уже можно считать показательными. Миграционная служба Украины к настоящему моменту успела выдать около 5 млн биометрических паспортов, т. е. документами для безвизового въезда обеспечено около 12% населения Украины. Только 4% из них (380 тыс.) воспользовались этим правом.

В основном, конечно, потому, что у большинства ещё есть действующие визы. Хотя глупо скрывать, что страны ЕС остаются для украинцев в первую очередь пространством, куда ездят не тратить деньги, а зарабатывать. Кто-то делал себе «биометрию» про запас, кто-то — в качестве дубля к имеющемуся паспорту (чтобы не возвращаться потом на Украину).

К тому же «безвиз» — это для «простолюдинов». Состоятельные украинцы на него не надеются и ищут иные способы оптимизации поездок. Так, в последнее время популярно оформление онлайн-карты э-резидента Эстонии. Как сообщается на сайте департамента полиции и погранохраны Эстонии, «Э-резидент — иностранец, которому на основании идентичности государства гражданской принадлежности Эстония дала возможность создания электронно-цифровой идентичности и выдала дигитальное удостоверение личности».

«Зеркало недели» сообщает, что украинцы сегодня вышли на третье место по количеству оформленных карт (314 шт.), а на рассмотрении в департаменте полиции и погранохраны Эстонии находится ещё более 1600 заявлений с просьбой о э-резидентстве.

Любопытно, что «безвизу» только-только миновало полгода, но уже прозвучало несколько предупреждений о возможности его отмены.

Первое было вполне ожидаемым. Уже находящиеся в Польше украинцы начали перебираться дальше на Запад. Зачем работать в Польше, если в соседней Германии за ту же работу платят в четыре — пять раз больше? Наиболее изобретательные умудрились даже устраиваться на работу в Германии по чужим польским документам. Как раз после того, как в Германии выявили сразу около 20 украинцев, нарушившими трудовое законодательство ЕС, предупреждение прозвучало в первый раз.

Во второй раз забрать «безвиз» европейцы пригрозили в конце года, в ответ на затянувшиеся пляски вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили: возникли вопросы по поводу обоснованности проведения в отношении него следственных действий Генпрокуратурой Украины.

Под конец года у Еврокомиссии будто пелена с глаз упала.

«Украина… по-прежнему остается транзитной страной для различных незаконных товаров, вывозимых в ЕС. Героин поставляется в ЕС по кавказскому маршруту, среди прочих стран Восточного партнерства, через Украину в больших количествах», — говорится в отчёте организации.

Также там отметили, что Украина является своего рода базой для киберпреступников, чьи действия являются угрозой ЕС в целом. Еврокомиссия с тревогой отмечает, что подразделение Нацполиции, противостоявшее организованной преступности, «…было распущено в 2015 году без планов его замены». В ЕК предупредили, что всё это в совокупности может стать причиной потери Украиной режима «безвиза».

Кроме наркотрафика и отсутствия системной борьбы с оргпреступностью, ЕК выразила и другие претензии к Украине. В частности, потребовали активнее проводить антикоррупционные реформы (в частности, создать антикоррупционный суд и прекратить попытки дискредитации Национальной антикоррупционной прокуратуры Украины), прекратить попытки ввести электронное декларирование доходов для антикоррупционных активистов, создать эффективную систему проверки электронных деклараций чиновников.

Впрочем, это только страны Шенгена согласны бесконечно терпеть от Украины все её закидоны. Скажем, в посольстве Великобритании обратили самое пристальное внимание на процесс расследования покушения на чеченских добровольцев «АТО» Адама Осмаева и Амины Окуевой летом 2017 года (Окуева погибла в результате уже второго покушения в конце октября 2017 года, Осмаев снова остался жив). В частности, посольство обеспокоил тот факт, что наёмный убийца достаточно легко получил украинский паспорт.

«Мы ждем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен. Поскольку в противном случае либерализация [визового режима с Украиной — Ред] грозит уже безопасности граждан Великобритании», — заявила посол Великобритании на Украине Джудит Гоф в ответ на вопрос издания «Новое время» о возможности введения её страной безвиза для граждан Украины.

Польское радио сообщает о довольно неординарной практике «евроинтеграции»: растёт количество браков между поляками и украинками. Данных за 2017 год пока нет, однако если в 2015 году таких браков было 573, то в 2016-м — уже 782. Причём такая тенденция наблюдается с начала десятилетия. Польские социологи склонны искать причину увеличения количества таких случаев в том, что «…чаще всего — и это интересно как с социологической, так и культурологической точки зрения, — жена происходит из более бедных стран, а мужчина — из богатых». А поскольку уровень жизни украинцев в последние годы сильно снизился, то и количество браков растёт.

ЕС ставит «двойку» Украине не только за «безвиз», но и за выполнение Соглашения об ассоциации. Об этом в конце года заявил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли на презентации отчёта по выполнению СА в 2016—2017 гг.:

«Уже три года прошло, и в некоторых секторах мы опаздываем. В частности, нам необходимо приложить особые усилия, чтобы догнать… таможенные вопросы, налогообложение, транспорт, создание рабочих мест. До этого момента мы не смогли выполнить все наши обязательства в соответствии с расписанием».

Впрочем, у Украины есть в ответ хорошая «отмазка»: формально СА вступило в силу только с 1 сентября 2017 года (Нидерланды ратифицировали документ только в этом году). С другой стороны, нормы зоны свободной торговли и квоты на экспорт начали действовать для Украины авансом, ещё в 2015 году, а ведь они тоже часть СА. Поэтому Мингарелли и говорит о трех годах.

Торговля и экспорт

Результаты внешней торговли с ЕС на протяжении года неоднократно становились поводом к горделивым твитам и постам в facebook украинских чиновников до президента включительно. Так, доля украинского экспорта в страны ЕС превысила 40%. Кроме того, Украина за 11 месяцев наторговала на 32,7% больше, чем за тот же период прошлого года. На этих двух результатах (экспорт растёт и растёт доля ЕС в экспорте) чиновники, как правило, и останавливались. Мы не станем повторно разбирать структуру экспорта Украины в ЕС — мы это уже делали в одном из последних обзоров. Вместо этого остановимся на некоторых ярких подробностях.

Во-первых, украинские чиновники предпочитают игнорировать тот факт, что рост товарооборота с РФ обогнал аналогичный показатель с ЕС (+28,6% против 27,6%). Произошло это за счёт более активного импорта товаров из РФ (+38,6%), тогда как импорт из ЕС за то же время вырос на 23,9%.

Также 2017 год примечателен для Украины тем, что сальдо экспорта и импорта сыра было негативным: купили на 14,6 млн долл больше, чем продали. Вроде и немного, однако в 2015 году соотношение было иным (+11,57 млн долл.). Не говоря уж о 2013 году, когда экспорт превышал импорт на 362 млн долл. Европейскому импорту Украина проигрывает уже второй год, просто в 2016 году негативное сальдо было меньше, около 5,5 млн долл.

Следует сказать также о негативном сальдо внешней торговли в целом. За 11 месяцев оно выросло до 7,8 млрд долл. (6 млрд долл. за аппг). Казалось бы, выход очевиден: в следующем году нужно продать больше зерна и стали и перекрыть дефицит. Однако по факту получается ровно наоборот: чем больше Украина наращивает экспорт сырья и товаров минимальной обработки, тем более растёт разрыв между экспортом и импортом. Для экспорта зерна необходимо импортировать топливо и удобрения (прежде Украина производили их сама и даже экспортировала, теперь — завозит из РФ, и рост импорта сформирован в т.ч. увеличением завоза российских удобрений). В производстве металла после транспортной блокады Донбасса выросла доля импортного коксующегося угля.

И это лишь часть проблемы. Экспорт сокращает количество мест с достойной оплатой труда в экономике Украины. Её граждане чаще уезжают на заработки. А экономике приходится импортировать продукцию, которая ранее производилась на Украине (удобрения — наиболее яркий пример).

В результате идущую в Европу Украину ждут те же проблемы, что и, скажем, Таджикистан. Вопрос лишь в том, как долго удастся покрывать разрыв между экспортом и импортом за счёт торговли услугами (плата за транзит российского газа и нефти), а также валютных переводов от мигрантов. Последние снова сокращаются. Если в 2016 году на Украину перевели эквивалент 5,4 млрд долл., то за 9 месяцев 2017 года — только 1,74 млрд.

Уже в 2018 году евроассоциация нанесёт удар по шоколадной империи Петра Порошенко — начнут действовать новые требования к шоколаду и конфетам. Доля какао-продуктов в шоколаде не должна быть ниже 35% (в молочном — не ниже 25% и не менее 14% молока). В противном случае эти продукты нельзя называть шоколадом.

Мёд, один из главных экспортных продуктов, с 2018 года на Украине станет фильтрованным и пекарским (для применения только в кулинарии).

Впрочем, требования коснутся не только тех товаров, которые отправляются на экспорт, но и тех, что будут продаваться на внутреннем рынке Украины.

«В Европе никто не говорит о качестве. Там применяют термин безопасность. Это значит, что, к примеру, в продуктах питания все ингредиенты, которые признаны вредными, попросту не могут использоваться. К примеру, у нас до сих пор при производстве красной икры применяют уротропин, которые в ЕС давно запрещен. Следовательно, от него нужно будет отказаться», — поясняет эксперт Нина Кильдий изданию «Страна.ua».

Поскольку многие украинские производители нацелены на европейский рынок, то перенесение европейских норм на украинский внутренний рынок может обернуться повышением стоимости продуктов.

«Получение еврономера предприятием по переработке молока возможно только в том случае, если оно использует 100% сырьё, соответствующего украинскому классу «экстра». По сути — это стандартное европейское молоко. Но экстра-молока в нашей стране не так уж много, а цены на него выросли», — говорит представитель FAO (продовольственная организация ООН) на Украине Андрей Ярмак.

Правда, Нина Кильдий считает, что украинский бизнес быстро приспособится:

«На этикетках всё будет как нужно: в печенье — сливочное масло и минимум добавок. Но на практике, как и сейчас, будут использовать маргарин и всю таблицу Менделеева. А в шоколад как добавляли пальмовый жир, так и будут добавлять, лишь бы выйти на приемлемую для потребителей цену… платить мы будем за европейское качество, а взамен получать всё те же отечественные товары сомнительного качества».

Причина — эффективный контроль за соответствием состава продукта и информации, указанной на упаковке, отсутствует. А европейцы этим тем более не станут заниматься. В лучшем случае это коснётся крупных экспортёров на рынки ЕС.

Трудовая миграция

В МИД Украины озаботились необходимостью улучшения учёта украинских мигрантов за рубежом (как трудовых, так и обычных). Обычной процедурой консульского учёта мало кто пользуется, поскольку она отнимает много времени, поэтому дипломаты решили действовать иначе: мигрантам предлагают установить мобильное приложение, которое можно загрузить в смартфон и при выезде за границу добровольно зарегистрироваться. Оно позволяет, как утверждают в МИД, если на территории этой страны возникает какая-то чрезвычайная ситуация, получать автоматическую рассылку посольства, предупреждение — «куда идти, что делать, чего не делать».

Малое количество использующих «безвиз» не должно вводить в заблуждение. Важный итог года — дефицит рабочей силы на Украине из-за высоких темпов миграции. Ранее с таким понятием украинский рынок труда не сталкивался, наоборот, долгие годы работодатели существовали в режиме избытка трудовых ресурсов и успели к нему привыкнуть.

«В 2017 году мы это [дефицит — Ред] хорошо почувствовали: сдавали в аренду технику, ездили по всей Украине, и проблема с рабочими людьми, которые уезжают работать за границу, уже ощущается. На полях работать некому», — жалуется соучредитель кооперации производителей чеснока UkrUp Андрей Марченко на конференции в Киеве.

Его слова подтверждает международный эксперт ягодного рынка Олег Босый в комментарии порталу zerno-ua:

«Рабочая сила в Украине дешёвая, но ее уже практически нет. Все, кто хотел работать, давно трудятся в Польше. Украинские производители вынуждены конкурировать за рабочую силу и бороться за эффективность ее использования».

Способствует такому положению вещей крайне низкая зарплата украинцев — наименьшая из всех стран Европы (190 евро). Даже в Молдавии выше (216 евро), не говоря уж о соседних Белоруссии и РФ (320 и 424 евро соответственно). Средний поляк и вовсе зарабатывает в 4 раза больше украинца (748 евро). Украинцам в Польше, правда таких зарплат не платят, но всё равно получается больше, чем на родине.

Доходит до смешного. На завод Fujikura, который Порошенко с помпой открывал осенью этого года в Винницкой области, не могут найти работников. Вернее, работники есть, но за 210 евро работать они не хотят.

«На днях лично вызванивал многодетного отца. А он говорит, что ему невыгодно официально работать, потому что не будет получать социальную помощь. Потом еще и придется в полной мере платить за газ, свет. А таких людей море», — рассказывает городской голова Немирова Виктор Качур корреспонденту Gazeta.ua.

Разумеется, «больше, чем на родине» получается тоже не у всех. За последние годы количество мигрантов резко выросло: 950 тыс. заявок от работодателей Польши за 6 месяцев 2017 года. Почти все они — от украинцев.

«Если речь идет о гражданах Украины, то выдаем им 85% разрешений на работу и регистрируем 95% заявлений», — уточняет министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская в комментарии корреспонденту «Укринформ».

В посольстве Украины в Польше признают, что в последние годы увеличилось количество обращений украинцев в связи с нарушением их прав работодателями. В основном жалуются на то, что работать приходится больше оговоренного при трудоустройстве, а платят меньше (не доплачивают за переработку). Трудовые мигранты, со своей стороны, уточняют, что посольство только фиксирует случаи, однако не пытается защищать права своих граждан. Поэтому и польская полиция в такие ситуации не вмешивается. В принципе, поляки могут совершенно безнаказанно «кидать» украинцев. Главное, чтобы при этом они не забывали регистрировать своих работников. Махинации с регистрацией — единственное, что может вызвать внимание полиции.

Вполне возможно, что именно такая безнаказанность приводит к тому, что «кидки» перерастают в преступления, квалифицируемые уже как торговля людьми.

«В четыре утра меня разбудил пан ногой в спину со словами: «Вставай, не прикидывайся». Пнул, как животное, а не человека. А когда стала возмущаться, пару раз ударил по спине. Кормили тоже как зверей — отбросами…

Оставили только мою одежду. Телефон забрали, чтобы никому не звонила. Работать пришлось «нон-стоп». Оставалось надеяться, что если буду послушна, то, может быть, мне что-то заплатят», — вспоминает мигрантка Оксана.

Ей удалось вырваться и даже дать интервью TVN 24.

В МИД Украины этих проблем, впрочем, не видят, чем только подтверждают сложившееся мнение трудовых мигрантов об украинском посольстве как о бесполезной структуре.

«…почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а больше 2 млн — визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — пишет в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Вот и весь анализ проблем. Впрочем, статистика говорит, что даже такие риски украинцев не останавливают.

В конце 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, разрешающий иностранцам не из стран ЕС получать разрешение на временное пребывание в Польше в рамках переноса в страну предприятия из другого государства. Очевидно, что первые кандидаты на такую миграцию — предприятия из Украины. В первую очередь — из IT-сферы.

Деньги были — денег нет

В минувшем году Европа неоднократно выдвигала Украине претензии в отношении, скажем так, нецелевого использования средств, выделяемых на целевые программы. Довольно серьезный скандал случился летом, когда дошли руки проверить результаты финансирования строительства и обустройства пунктов пересечения границы между Украиной и ЕС. Скажем, на обустройство пункта пропуска «Устилуг — Зосин» Украина получила 6 млн евро ещё в 2012 году. Когда дошло до отчёта, украинская сторона смогла предъявить в качестве результата только поросший травой котлован.

Всего же Украина получила на приведение границы в порядок 25 млн евро, и по ним вскоре тоже придётся отчитаться. Более того, после первого скандала в Европе приостановили финансирование на обновление приграничной инфраструктуры.

К концу года у ЕК дошли руки проанализировать эффективность выделения Украине 355 млн евро в 2014 году. Весьма обтекаемо в документе говорится, что «европейский инструмент соседства используется на пределе своего потенциала реагирования, а также экономических возможностей. По оценке внешних экспертов и нескольких заинтересованных сторон, меры реагирования, принятые в рамках этой программы, не отвечали потребностям и поставленным задачам».

В переводе это означает, что Европа даёт Украине денег гораздо больше, чем та заслуживает, учитывая то, как эти деньги тратятся.

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