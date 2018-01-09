Путин произвёл кадровые назначения в судах: список

Москва, , 10:21 — REGNUM В региональных судах произошли кадровые перестановки. Они коснулись многих субъектов. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно указу, в Томской области на шестилетний срок полномочий назначена председателем Томского областного суда Лариса Школяр, Санкт-Петербургский городской суд возглавил Алексей Лыков. Также на шесть лет назначены заместители председателей Верховных судов: в Татарии данный пост получил Максим Беляев, в Удмуртии — Александр Полушкин, в Свердловской области — Владимир Дмитриев, в Ульяновской области — Тамара Рузавина. Кроме того, кадровые изменения произошли в районных и городских судах 29 регионов.

Также произошли перестановки в военных судах. Председателями Анадырского, Ивановского, Иркутского, Нальчикского и Ульяновского гарнизонных военных судов назначены соответственно Олег Иванов, Евгений Смирнов, Владимир Никоненко, Ахмед Мальбахов и Андрей Каев. Место председателя 101-го гарнизонного военного суда занял Рушан Рачапов. Ещё в семи судах появились новые зампреды.

Кадровые изменения коснулись и арбитражных судов. Назначены председатели арбитражных апелляционных судов: Седьмого — Татьяна Дубинина, Двенадцатого — Сергей Шараев, Тринадцатого — Светлана Изотова, Четырнадцатого — Анжела Потеева, Двадцать первого — Андрей Яковлев. В шести регионах сменились председатели арбитражных судов: в Карачаево-Черкесии эту должность получил Игорь Мельников, в Мордовии — Сергей Александров, Удмуртии — Екатерина Сердитова, Кировской области — Сергей Мартынов, Подмосковье — Вячеслав Кресс, Самарской области — Александр Ефанов.

Этим же указом назначено более 110 судей в арбитражных, военных судах, а также в региональных, районных и городских судах.