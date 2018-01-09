Украине предложили вернуть полстраны России: Радио REGNUM

Москва, 9 января 2018, 08:00 — REGNUM
- Чья оккупация? Украине предложили вернуть часть страны РФ;
- По два евро на войну: в Литве жителей просят «сброситься» для Украины;
- Сорвать планы: 13 дронов использовали боевики для атаки на базы РФ в Сирии;
- Протесты в Тунисе: рост цен вывел людей на улицы;
- Под натиском: специальный штаб развития ОПК в условиях санкций создан в России;
- Сократить или оптимизировать? В России хотят повысить эффективность работы госорганов.
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