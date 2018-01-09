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Украине предложили вернуть полстраны России: Радио REGNUM

Политика

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников напомнил, что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины

Украине предложили вернуть полстраны России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 9 января 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Социальный фашизм и карнавал кандидатов в кандидаты: Радио REGNUM. Итоги

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