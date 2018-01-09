Рогозин назвал сроки испытания второго магистрального лайнера МС-21

Москва, , 02:27 — REGNUM Испытания второго магистрального лайнера МС-21 состоятся в конце февраля — начале марта 2018 года, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в Twitter.

Вице-премьер отметил, что 33 испытательных полета — на счету у первого магистрального лайнера МС-21−300.

«В конце февраля — начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе», — написал Рогозин.

По словам заместителя председателя правительства, на этом же предприятии проводится подготовка к запуску МС-21 в серийное производство. Оно начнется в 2019 году.

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МС-21−300 — ближне-среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью 163—211 человек. Он составит конкуренцию Boeing-737 и Airbus A320. Подписаны контракты на строительство 175 лайнеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что первый серийный МС-21 будет задействован авиакомпанией «ИрАэро» на рейсах в Иркутск.

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