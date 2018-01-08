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Клинцевич: «Карни» в Одессе опасности не представляет, но раздражает

Политика

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Клинцевич: «Карни» в Одессе опасности не представляет, но раздражает
Commander, U.S. Naval Forces
На борту эсминца ВМФ США Carney

Москва, 8 января 2018, 20:13 — REGNUM  Прибытие в одесский порт эсминца ВМС США «Карни» никакой опасности не представляет, однако является раздражающим фактором. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 января, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Американский эсминец Carney DDG-64 прибыл в порт Одессы, сообщает украинское интернет-издание «Думская».

"Понятно, что никакой опасности прибытие эсминца ВМС США «Карни» в порт Одесса для России не представляет. Ситуация контролируется, и любые случайности исключены», — сказал Клинцевич.

При этом, по мнению сенатора, «налицо явно раздражающий фактор — все делается для того, чтобы вывести Россию из себя».

Парламентарий также указал на то, что «совершенно вызывающе выглядит цель визита: укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».

"С Украиной все ясно: режим рассматривает визит американского корабля как очередное проявление солидарности с его курсом. Но зачем все это нужно самим США? Ухудшать российско-американские отношения практически уже дальше некуда», — сказал Клинцевич.

По данным СМИ, в июле 2017 года эсминец принимал участие в международных учениях Sea Breeze —2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Эсминец ВМС США Carney прибыл в порт Одессы

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