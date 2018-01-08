Эсминец ВМС США Carney прибыл в порт Одессы

Одесса, Украина, , 17:34 — REGNUM 8 января в порт Одессы прибыл эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Carney DDG64. Об этом сообщает «Думская».

"У причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64», — говорится в сообщении.

По данным издания, эсминец стал первым боевым судном НАТО, прибывшим в город в текущем году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января 2018 г. ракетный эсминец ВМС США Carney, оснащенный противоракетной системой «Иджис», вошел в акваторию Черного моря. На эсминце размещены противоракеты «Стандарт-2» и 56 крылатых ракет «Томагавк».

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