МИ-6 против ЦРУ в Иране

Станислав Тарасов, , 11:41 — REGNUM

Иран, как утверждает американское издание The Wall Street Journal, «оказался сейчас в самом эпицентре ближневосточной игры», хотя поначалу казалось, что после объявленной как Россией, так и возглавляемой США международной коалицией победе над ИГИЛ (структура, запрещенная в России) главное внимание будет приковано к реформам, которые проводит принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, или к попытке переворота в Иордании, когда сразу три высокопоставленных члена королевского двора из ближайшего окружения короля Абдаллы II (все трое руководили силовыми структурами — С.Т.) были отправлены в отставку.

Дело это, как говорится, темное. Только некоторые утечки косвенного свойства, организованные сначала некоторыми арабскими, а затем и тегеранскими СМИ, позволяют делать вывод о существовании определенной связи между событиями в Иордании и протестными выступлениями в Иране. Прежде всего указывается, что заказчиками свержения иорданского короля могли выступить наследные принцы Саудовской Аравии и ОАЭ. В этой связи иранское издание Tehran Times утверждает, что в свое время командующей иорданской королевской гвардией Али бен Хусейн претендовал на то, чтобы возглавить Ирак после свержения Саддама Хусейна. Что касается Абдаллы II, то он якобы вызвал недовольство со стороны Эр-Рияда тем, что занял позицию невмешательства в сирийский и йеменский конфликты.

Однако переворот был сорван благодаря усилиям британской разведки, потому что Лондон, оказывается, в отличие от Вашингтона, «пытается реорганизовать альянсы на Ближнем Востоке против Саудовской Аравии и ОАЭ» и ставку делает на блок Катар — Турция — Иран против Эр-Рияда. Таким образом, запуская в информационное пространство указанную версию конспирологического свойства, определенные силы дают понять, что «британцы обыграли американцев», причем не только на иорданском направлении. Как утверждает турецкое издание Yeni Çağ со ссылкой на источники в разведке, в ситуации, когда на Ближнем Востоке — как и сто лет назад — снова меняются границы, заметно активизировалась работа британских спецслужб: «Современные «лоуренсы» блуждают сегодня по всему Ближнему Востоку (включая Турцию) и проводят спецоперации. Бойцы особого назначения из разных западных стран, представляющие частные компании, отставные участники спецопераций, члены разведывательных организаций пытаются придать Ближнему Востоку новый вид».

А еще современные «лоуренсы» гораздо сильнее и более подготовленные. В этом контексте логично выглядят «неожиданные» заявления директора ЦРУ Майкла Помпео в эфире телеканала Fox News о том, что «акции протеста в Иране нельзя считать завершенными», а «иранцы продолжат поднимать мятежи против власти». Он так думает или знает? Трудно поверить в первое, несмотря на то, что Помпео отвергает заявления Тегерана, обвиняющего ЦРУ в содействии акциям протеста. Нынешнее протестное движение в Иране имеет «странные» особенности: отсутствуют явные лидеры, внешне кажущиеся децентрализованными и спонтанно разгоревшимися протесты сопровождаются не конкретными требованиями, а лишь противоречивыми экономическими и политическими лозунгами. В стране на этом фоне ведется борьба за власть, но закулисно. Ранее президент Ирана Хасан Рухани не исключал партнерства с Вашингтоном. Но те же США подставили его под то, чтобы протестующие иранцы столкнулись с ситуацией, когда правительство Рухани в них стреляет.

Теперь обратим внимание на следующие факты, которые вписываются в контуры британской игры в регионе. Недавно впервые за пять лет сложных отношений между Москвой и Лондоном министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон побывал в России для переговоров со своим коллегой Сергеем Лавровым. Удивительное совпадение: накануне визита Джонсона в Москву британская контрразведка выпустила доклад, полный утверждений о том, что «русские являются грозным неприятелем, их операции настолько серьезны, что западные службы с ними не сравнимы». По некоторым данным, во время переговоров глава МИД Великобритании обсуждал и так называемые чувствительные проблемы на Ближнем Востоке, имея в виду и Иран, понимая, что Россия там не сидит сложа руки. Джонсон, как говорится в официальных сообщениях, выразил желание Лондона сохранить договоренность по «ядерному досье». За такой формулировкой много что стоит. И не только возможность возобновления сотрудничества спецслужб двух стран в плане борьбы с терроризмом в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Да и континентальная Европа отреагировала на призывы президента США Дональда Трампа к смене режима в Иране не так, как, возможно, ожидали в Вашингтоне. Признавая антиправительственные выступления в Иране «самыми масштабными за последние девять лет», Париж и Берлин дают понять, что считают «действия Трампа контрпродуктивными» и дающими основания Тегерану утверждать об организации протестов в стране извне. В этой связи Deutsche Welle считает, что «подобные утверждения Ирана падают на благодатную почву», так как в Тегеране хорошо помнят, какую роль американские спецслужбы сыграли в организации государственного переворота в 1953 году, повлекшего за собой свержение демократически избранного премьер-министра Мохаммеда Моссадыка. Кстати, в 2013 году в США впервые были обнародованы документы, подтверждающие причастность ЦРУ к тому путчу.

Похоже, что Европа «проснулась» и дала понять о своем критическом отношении к провозглашенным Трампом принципам американской ближневосточной политики. 10 января Конгресс США рассмотрит законопроект о возобновлении экономических санкций против Тегерана. В октябре 2017 года Трамп, в отличие от лидеров других пяти стран, подписавших с Ираном соглашение по ядерной программе, отказался подтвердить соблюдение Тегераном условий сделки и дал Конгрессу два месяца для принятия решения о новых ограничениях. 12 декабря этот срок истек, но законодатели отказались возобновлять санкции — не в последнюю очередь благодаря давлению со стороны европейских стран. Евросоюз планирует пригласить министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, чтобы обсудить с ним вопросы, касающиеся «антиправительственных выступлений» в стране. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. При этом он подчеркнул, что «Берлин не будет следовать за Трампом, который призывает к тому, чтобы мировое сообщество выступило за смену правительства Ирана». Что будет на сей раз?