Что мешает Трампу воевать против России

Москва, , 18:03 — REGNUM Президент Трамп в своей попытке преодолеть антироссийскую инерцию предшествующего периода похож на гребца, старательно лавирующего против течения. Само изменение риторики вызвало против него шквал негодования со стороны тех в США, кто привык получать дивиденды от противостояния с Россией. Автор ИА REGNUM Иван Кузнецов пишет о ряде задач, нерешаемых без согласия Москвы и вынуждающих Трампа двигаться в сторону нормализации отношений.

Так, из насущных проблем, стоящих перед Трампом, помимо главной стратегической проблемы — экономической гонки с Китаем, следует отметить планируемую реформу ООН или хотя бы поддержку американских начинаний со стороны обладающей правом вето России. Сюда же относится ситуация на Ближнем Востоке, где США необходимо изменять тактику, основанную на предшествующем плане свержения Асада (читай — сирийской государственности). Новое положение, сложившееся после разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), требует и новых подходов, недостижимых, как показывает практика, без взаимодействия с РФ.

Да и корейская ситуация, которая привлекает последнее время такие масштабные дипломатические и военные силы Вашингтона, не может быть выведена из тупика без участия поддерживающих торговые отношения с этой страной соседей. Не стоит ли Штатам взвесить на дипломатических весах крымскую и северокорейскую ситуацию? Там и там — тупик, так не пора ли отказаться от предыдущих запальчивых условий, переведя ситуацию в русло разумного диалога?

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