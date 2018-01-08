Россия и США: что изменилось за год?

Москва, , 11:50 — REGNUM Попытка представить российско-американские отношения в виде своеобразного рынка, где каждая сторона желает «приобрести» определенный товар у противоположной, может облегчить понимание происходящих процессов. Главное — не забывать, с какими активами подошли обе страны к текущему состоянию на упомянутом «рынке». Развитие взаимоотношение между США и Россией за истекший год анализирует автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Стараниями администрации Обамы отношения между РФ и США оказались близки к отметке открытой враждебности. Риторика с американской стороны доходила до записывания России в страны-изгои наряду с КНДР и Ираном, а наличие России на мировой карте воспринималось как неудобство, сравнимое с вирусом Зика. Конечно, при таких условиях развивать конструктивный диалог нелегко. Но смена хозяина Овального кабинета позволяет надежде на нормализацию отношений двух держав осуществляться. Хотя и довольно хитрыми путями.

По-другому и быть не может, ведь в обеих странах лица, принимающие решения на среднем и верхнем среднем уровне, буквально отравлены риторикой предыдущего. Так как провести необходимые трансакции между странами, не потревожив и без того накрученных «ястребов»?

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