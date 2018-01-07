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Украине предложили вернуть РФ часть страны после слов об «оккупации»

Политика

«Потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины»

Украине предложили вернуть РФ часть страны после слов об «оккупации»
Советский плакат «Донбасс — сердце России»

Москва, 7 января 2018, 18:45 — REGNUM  Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью РИА «Новости» прокомментировал предложение директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который предложил признать период пребывания Украины в составе СССР «оккупацией».

"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, — сказал Калашников. — Потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины».

Напомним, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией» и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР).

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