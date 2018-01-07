«Убить и умереть за Эрдогана»

Ариф Асалыоглу, , 17:57 — REGNUM

Заявления по поводу похищенных четырех сотрудников турецкой разведки

Согласно газете Yeni Özgür Politikа, находящиеся длительное время в руках Рабочей партии Курдистана (РПК) четыре высокопоставленных сотрудника Национальной разведывательной организации Турции (MİT) предоставили этой организации важные сведения. Предполагается, что в будущем РПК поделится некоторыми из них. Руководители отделов MİT, похищенные в Курдистане, долгое время находятся в руках РПК. В то время, как правительство и разведка не дают никаких комментариев по этому поводу, депутат Народно-республиканской партии (НРП) Тунджай Озкан выступил в парламенте: «Национальная разведывательная служба в прошлом поймала Абдуллаха Оджалана, а спустя 16 лет отдала четырех своих сотрудников в руки террористической организации. Мы хотим узнать, каким образом они были захвачены, с какой целью и какие именно операции проводила разведка. Какую ошибку они допустили. Почему им было предоставлено право на обмен? Возможно, именно для тех руководителей разведки, находящихся сейчас в руках РПК? Это не тот вопрос, который нужно замалчивать и скрывать его. Если в MİT происходит такое же несчастье, как и в министерстве здравоохранения (имеется в виду укомплектование персонала кадрами из правящей турецкой Партии справедливости и развития — А.А.), то жаль такое государство». Исполнительный сопредседатель Союза общин Курдистана Бесе Хозат заявила о том, что захват важных членов разведывательной организации является очень важным происшествием для какого-либо государства, а также подчеркнула важность слов Озкана. «Это сотрудники разведки, занимающие ключевые позиции», — отметила она.

Из вооруженных сил Турции уволено 8568 человек

По данным CNN Turk, министерство национальной обороны (МНО) объявило, сколько генералов, офицеров, унтер-офицеров и сотрудников вооруженных сил Турции были уволены. Операция по массовой чистке продолжается и вызвала большой дефицит военных кадров. В общей сложности под разными предлогами в отставку отправлено 8568 человек, в том числе 150 генералов, 4630 офицеров, 2167 унтер-офицеров, 1210 сержантов-специалистов и контрактников и 411 государственных служащих и рабочих. МНО, которое попытается как-то справиться с потерей людей, в общей сложности примет на службу 15 850 человек: 1763 офицера, 4135 унтер-офицеров, 3698 специалистов-сержантов, 6162 контрактных сержантов и рядовых, а также 92 гражданских сотрудников.

Новый год начался с новой охоты на ведьм

Как сообщает TR724, в отношении 67 человек, возглавляющих семь различных профсоюзов, входящих в Конфедерацию рабочих профсоюзов Aksiyon, закрытой решением прокуратуры Анкары, было вынесено решение об аресте. В своем заявлении прокуратура отметила, что «расследование проводится в Анкаре и еще 12 городах страны». Принято решение о задержании 70 военных, 58 из которых всё еще исполняют свои обязанности, в рамках расследования в городе Конье и еще 27 городах провинции.

Немецкое эмбарго на оборонную промышленность

По словам журналиста газеты Cumhuriyet Сертача Эша, трудные отношения между Германией и Турцией вызвали сложную ситуацию в оборонной промышленности. Берлин не предоставляет запасные части для танков, поврежденных во время операции «Щит Евфрата», и создает проблемы с продажей станков нового поколения CNC, используемых Турцией для трехмерной обработки твердых металлов. Выяснилось, что Германия, намеренно усложняющая попытки многих турецких компаний купить станки, не продает их одним фирмам, а в отношении других проводит длительные проверки. Берлин заявляет, что продажа будет осуществлена лишь после получения гарантии, что станки «не будут применяться в оборонной промышленности».

Объявлено решение по делу Резы Зарраба

Согласно CNN Turk, в США жюри присяжных вынесли вердикт по делу бизнесмена иранского происхождения Резы Зарраба, длительное время находящегося в заключении в Нью-Йорке, и бывшего заместителя генерального директора банка Halkbank Мехмета Хакана Атиллы. Зарраб перешел на сторону обвинения и выступил в качестве свидетеля. Атилла признан виновным по пяти пунктам обвинения, за исключением отмывания денег. Признание банкира виновным автоматически означает также вину Halkbank. Скорее всего, он получит штраф. Наблюдатели, которые следили за этим делом вместе с расследованием коррупционного скандала 17 декабря, пришли к общему мнению о том, что Атилла фактически является лишь чиновником, который выполняет приказы. Вместе с тем стоящие за ним политики и государственные служащие, которые создали и организовали систему обхода санкций, получив за это большие суммы в качестве взяток, также будут осуждены. Существует большая вероятность того, что политикам, являющимся важными частями этой организованной преступной группировки, вскоре придется ответить на серьезные обвинения в свой адрес. Судья Ричард Берман определит приговор Атиллы. Приговор будет озвучен на заседании суда 11 апреля.

Реакция министерства иностранных дел на решение суда

CNN Türk отмечает, что министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление в отношении дела Резы Зарраба и бывшего заместителя генерального директора Halkbank Хакана Атиллы. В заявлении МИД оно названо «несправедливым и неудачным». Говорится о том, что «американский суд основывается на ложных и склонных к политической эксплуатации так называемых «доказательствах» и «вмешивается во внутренние дела страны, как это уже было во время предыдущих примеров». После этого заявления на ум приходит вопрос — почему же Анкара закрыла дело Зарраба и Атиллы в самой Турции, передав тем самым козырь в руки иностранных государств? Если бы виновные предстали перед турецким судом и дело бы дошло до конца, проблема не вышла бы на международный уровень подобным образом.

Как Зарраб познакомился с Эрдоганом?

Материалы и некоторые улики по делу Зарраба представлены заинтересованным лицам, экспертам и общественности. Внимательно следящий за ним с самого начала журналист Адам Класфелд опубликовал некоторые аудиозаписи, из которых следует, что бизнесмен вместе с неким Хаппани посетил свадьбу в Анкаре, где министр экономики Зафер Чаглаян познакомил его с Реджепом Тайипом Эрдоганом, занимавшим в то время пост премьер-министра. Согласно официальному полицейскому допросу от 13 апреля 2013 года, Зарраб говорит, что это был очень приятный вечер, он беседовал с премьер-министром и был хорошо воспринят. Во время беседы Эрдогана о супруге Зарраба, певице Эбру Гюндеш, в присутствии министров бизнесмен просит у премьера полицейскую охрану, объясняя ее необходимость тем, что так он получит преимущество в виде свободного перемещения за полицейские ограждения. И получает ответ, что вопрос решится в течение 15 дней.

Давление на оппозиционные партии

Согласно порталу SonDakika.com, депутат Демократической партии народов (ДПН) в Диярбакыре Идрис Балукен приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения за «принадлежность к террористической организации» и «пропаганду террористических организаций». В штаб-квартире Партии великого единства (ПВЕ) произошел пожар. Кабинет председателя партии Мустафы Дестиджи в результате пожара сильно пострадал. После проведения осмотра Дестиджи выступил с заявлением. «Это очень крупное происшествие. Но обошлось без жертв и серьезных травм. Конечно, разрушения значительны. По этой причине полицейские группы провели необходимые осмотры места. Но мы еще не получили отчет. Сегодня нам станет ясно, кто именно стоит за этим. Я благодарен нашему народу. Я также хотел бы поблагодарить лидеров политических партий и в особенности президента Турецкой Республики, который позвонил мне лично», — отметил лидер ПВЕ.

Мэры из НРП снимаются с должностей

Как сообщает газета Cumhuriyet, мэр стамбульского района Бешикташ, депутат Народно-республиканской партии Мурат Хазинедар снят со своего поста. В заявлении министерства внутренних дел Турции говорится, что Хазинедар и члены муниципального парламента Хусейн Авни Сипахи и Четин Кырышгиль были уволены по статье 127 конституции Турции. Снятие с должности главы одного из важнейших центральных районов Стамбула вызвало бурную реакцию членов НРП. «Правительство продолжает отстранять с должностей мэров, принадлежащих к оппозиционным партиям. Мэр Бешикташа был избран большинством голосов — 75%», — заявили в партии.

Интересное заявление председателя «Хорошей партии»

По информации газеты Sözcü, председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер выступила с интересным заявлением: «Во время выборов избирательные урны будут «охранять» представители Sadat и других вооруженных организаций». Акшенер заявила о том, что в обществе создаются группы вооруженных людей в униформе, подготовка которых идет в специальных лагерях. Она добавила, что подобные лагеря существуют в городах Токат и Конья и призвала правительство провести проверки. «Говорят, что они будут использоваться в период выборов для того, чтобы создать смуту в случае получения нежелательного результата. Одной из таких организаций является Sadat. Поверьте, для меня Sadat не отличается от других подобных образований. Эти известные всем организации приведут к конфликтам», — заявила Акшенер. «Я хочу предупредить об этом заранее», — добавила она, подчеркнув необходимость принятия мер предосторожности по этому вопросу.

Офис Абдуллаха Гюля активен как никогда в подготовке к 2019 году

Имя 11-го президента Турции Абдуллаха Гюля стало все чаще появляться на политической арене страны. Автор газеты Birgün Яшар Айдын предположил, что Гюль готовится к выборам в 2019 году: «Согласно полученной нами информации, в рабочем офисе Гюля началось активное движение, которого не наблюдалось ранее. Более того, гости, навещающие Гюля, принадлежат не только к политической арене. Представители делового мира, бывшие чиновники, представители общин и кланов стали посещать офис Гюля. Активный трафик 11-го президента Турции можно отследить даже по социальным сетям. Гюль, кажется, принял решение о позиции, которую он собирается занять в политике».

Военизированные силы Эрдогана

TR724 рассказывает о том, что Эрдоган создает для себя военизированные защитные организации. Президент Турции, готовящийся посчитаться с оппозиционными группами (как, например, группа представителя «Эргенекона» Догу Перинчека) и, возможно, со светским сектором, не может полагаться лишь на такие инструменты, как судебная система и полиция. По этой причине он поощряет и, как предполагается, финансирует создание военизированных организаций, а также пытается собрать весь свой электорат в военизированные структуры. «В законе, одобренном министрами, говорится о готовности умереть за Эрдогана, убить за Эрдогана, а также об узаконенном и поощряющемся терроризировании за Эрдогана», — отмечает издание. У президента, который изменил политическую линию после крупного коррупционного скандала 17—25 декабря 2013 года, не остается иного выбора, кроме как создать свой собственный режим, уничтожив для этого созданную в 1923 году республику. Таким образом, весь электорат является солдатами Эрдогана, а новый закон способствует их приему в армию.

Решения по ByLock переданы в Европейский суд по правам человека

Заместитель председателя НРП Эрдал Аксюнгер во время пресс-конференции заявил о том, что дела 11 400 человек, заявивших о включении им программы ByLock против их воли, будут направлены в Европейский суд по правам человека, а изъятое имущество возвращено пострадавшим. Аксюнгер отметил, что жертвами приложения стали 11 480 человек, а программа была загружена на мобильные телефоны почти миллиона человек. «Если бы правительство и прокуратура могли подтвердить свои слова, они бы уже давно обнародовали переписки. Вы видели хотя бы одного прокурора, адвоката, который бы это объяснил? Почему они не показывают нам, что именно содержится в переписках? А потому, что у них на руках ничего нет. Эти дела отправятся в ЕСПЧ. Каждый, чья собственность была изъята по причине ByLock, получит ее обратно. Где это имущество? Вы передали его в казначейство, продали соратникам. Кто выплатит эти деньги? Их заберут у граждан. Кто выплатит им моральную компенсацию? Среди этих 11 400 человек окажется несколько левых либералов, а сколько среди них депутатов ПСР и политиков — неизвестно. Министерство внутренних дел обязано одно за другим назвать все имена и должности. Мы не только критиковали, но и предлагали решения проблемы», — заявил Аксюнгер.

Коротко, но важно

Во время раскопок в районе Ортахисар города Трабзон был обнаружен подземный город четырехтысячелетней давности. Предполагается, что находки принадлежат династии Комнинов, известной как «Потерянная империя». Директор по культуре и туризму Трабзона Али Айзавоглу заявил, что Трабзон ранее был известен в истории как «город коридоров»: «Из исторических книг и заметок путешественников, посещавших Трабзон, нам известно о том, что здесь существует множество различных коридоров и подземных ходов. Некоторые из них мы подняли на поверхность».

Еженедельный журнал Economist опубликовал анализ роста турецкой экономики. Текущий дефицит в конце 2016 года составлял 33,7 миллиарда долларов (4,7% национального дохода), а в настоящее время он достигает 41,9 миллиарда долларов. Количество иностранных инвестиций упало примерно на половину по сравнению с периодом десятилетней давности. Призрак высокой инфляции, маячивший над Турцией с 1970-х годов до начала 2000-х, вернулся вновь вместе с ростом кредитов.

Основательница Партии справедливости и развития была исключена из нее. Фатма Бостан Унсал также была уволена из Университета Муш Алпарслан за сбор подписей за мир среди академиков. «Турция сейчас может называться крупнейшей тюрьмой в мире. Решением указов десяткам тысяч людей было запрещено выезжать за границу. Мы уже ничему не удивляемся, подобные указы изменяют конституцию», — заявила Фатма.