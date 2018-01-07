Украина не понимает Польшу

Станислав Стремидловский, , 16:46 — REGNUM

Украинские аналитики и журналисты в начале 2018 года посвящают свои публикации вопросам польско-украинских отношений и приходят к неутешительным выводам. Как замечает портал «Европейская правда», 2017 стал годом, когда кризис в отношениях Украины с Польшей достиг невиданной глубины, но «2018 год может принести еще больше проблем на этом направлении». Издание отмечает, что Киеву и Варшаве приходится начинать диалог практически с нуля. В лучшем случае стоит надеяться на снижение градуса враждебных Украине заявлений на несколько лет. Но вполне вероятно, что такого результата не будет. И далее:

«В значительной степени причиной является то, что правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) стала заложником собственной исторической политики. В этом году состоятся местные выборы, а уже в следующем — парламентские. И хотя лидерству PiS до сих пор ничего не угрожает, за голоса ультраправого электората им придется побороться. На них претендует и другая парламентская сила — популисты из Kukiz'15. Уменьшение критики в диалоге с Украиной оппоненты «Права и Справедливости» будут подавать как предательство национальных интересов. А значит, польские власти, скорее всего, будут вынуждены совмещать как дружественные, так и не очень заявления и шаги в отношении Украины. Яркой иллюстрацией этого стали первые действия нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. В первые же дни на посту в развернутом телеинтервью он повторил штампы о «бандеровцах» и невозможности ведения диалога с Украиной без достижения «исторической справедливости».

В свою очередь, киевского политолога Евгения Магду тревожит совместное заявление премьеров Венгрии и Польши Виктора Орбана и Моравецкого, сделанное 3 декабря в Будапеште во время первого зарубежного вояжа польского политика. Они оба подчеркнули, что Вышеградская группа расширяться не будет, чтобы не поставить под угрозу эффективность ее нынешнего функционирования. Это означает, что Украине необходимо искать асимметричные способы говорить о своей центральноевропейской идентичности. Проблема, как представляется, в том, что сегодня центральноевропейские страны с их трендом евроскепсиса и консерватизма фактически превращаются в препятствие на пути восприятия Украины как «государства масштабных возможностей». Безусловно, не единственное, но заметное, заключает политолог.

Но что Киев может поделать с этим? В лучшем случае ему предлагается проанализировать «свои ошибки». Однако есть сомнения в том, что он способен на это хотя по самому простому вопросу — собственно двусторонних польско-украинских отношений. Потому что Украина рассматривает фактор «исторической памяти» Варшавы в качестве проблемы, а не как следствие иных более глубинных процессов, которые маскируют заявления о «бандеровцах» и «исторической справедливости». Ведь если — как указывают сами украинские журналисты — в 2018 году риторика «Права и Справедливости» о неприятии «бандеровцев» будет усиливаться во время местных выборов в Польше, то это уже внутренняя польская проблема, а не вопрос двусторонних отношений. Иначе говоря, не с этим на самом деле связано осложнение польско-украинского диалога.

По большому счету, Варшава сейчас может быть довольна Киевом. Во-первых, Украина стала страной-донором трудовых ресурсов для польской экономики. Число гастарбайтеров давно перевалило за миллион и стремится к двум миллионам с выходом на три. Приезжают люди, в которые Польша ничего не вкладывала и которые стоят дешевле самих поляков. Во-вторых, пока в Киеве царит тот режим, который есть, Варшава может не опасаться разворота внешнеполитического курса Украины или попытки диверсифицировать проекты сотрудничества в первую очередь с Россией. А только Москва в данном случае может представлять реальную угрозу и в конкуренции с которой Варшаве пришлось бы сильно постараться и вложиться в Украину. В-третьих, Киев — для PiS безобидный мальчик для битья во внутренней польской политике в борьбе со своими ультраправыми популистами. Порка Украины не настолько проблематична, как разыгрывание антинемецкой карты с требованиям репараций за нанесенный во время Второй мировой войны урон нацистами или антибрюссельской на фоне ответных действий Еврокомиссии и другие институтов Евросоюза против Варшавы.

Украинские аналитики требуют от Польши «показать готовность к равноправному диалогу». Но для этого Киев сам должен показать, что у него есть что-то в запасе. Между тем на центральновосточном направлении он блокирован, и не только Варшавой, но и Будапештом и Бухарестом. Не может он разыграть антипольскую карту и если сделает сильный крен в сторону Берлина, поскольку скорее это будет выглядеть антиамериканским жестом. Опасения у Польши может вызвать лишь полная подчиненность Украины американцам, ведь тогда уже Киев может стать «главным союзником» США в регионе вместо Польши, но это поставит крест на европейском векторе украинской внешней политики. Как ни крути, выход у Киева только один. Однако именно его он сам обрубил себе на ближайшие несколько лет, если не десятилетия.