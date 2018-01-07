Клинцевич: Маразм крепчает — Украина готова ужаться наполовину?

Москва, , 15:50 — REGNUM Украина продолжает копировать худшие советские образцы, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович «претендует на лавры небезызвестного Михаила Суслова». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией» и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР), считает глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Утверждая, что период пребывания Украины в составе СССР следует считать «оккупацией», Владимир Вятрович рассчитывает исключительно на молодежь, полагает Клинцевич.

«Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России. Собственно, это касалось и других союзных республик. Россия в буквальном смысле отрывала от себя, чтобы обеспечить другим народам приемлемый уровень жизни. Так кого же тогда считать оккупантом?» — рассуждает он.

А перл насчет закрепления законом правопреемственности сегодняшней Украины и Украинской Народной Республики (УНР) вообще не поддается осмыслению, указал парламентарий.

«Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе «оккупация», — говорит он.

Маразм, продолжил Клинцевич, «имеет тенденцию крепчать».

«Если во времена СССР идеологическую пищу, прежде чем подать ее к народному столу, тщательно разжевывали, приправляя изрядной долей здравого смысле, то в нынешней Украине считают эти изыски совершенно излишними», — сказал сенатор.

Вместе с тем, по мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова (КПРФ), Киев должен быть готов отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает «оккупацией» период нахождения в составе СССР.

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