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ЦИК завершает прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев

Политика

На данный момент документы были приняты от 43 кандидатов в президенты, выдвинутых не от политической партии

ЦИК завершает прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Москва, 7 января 2018, 12:40 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сегодня, 7 января, завершает прием документов, необходимых для выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев на выборы президента России. Об этом свидетельствует календарный план избирательной кампании, ранее опубликованный на сайте Центризбиркома.

«Центризбирком 7 января ждет самовыдвиженцев с документами до полуночи», — заявил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказал, что с момента избирательной кампании комиссия получила уведомление о проведении собраний избирателей в поддержку самовыдвижения 43 кандидатов. Такие инициативные группы собираются и решают вопрос о выдвижении кандидата, которого они поддерживают.

Уведомления о проведении собрания инициативной группы должны поступать в ЦИК не позднее чем за пять дней до проведения самого мероприятия. В собрании инициативной группы должны участвовать как минимум 500 человек, обладающих активным избирательным правом.

По данным ЦИК кандидатом от существующих партий вдвое меньше, чем самовыдвиженцев — 21. При этом в стране есть 67 партий, которые имеют право выдвигать кандидата в президенты. Те из них, что представлены в Государственной думе, могут делать это по решению своего съезда, а вот непарламентским партиям придется собирать как минимум 100 тыс. подписей граждан в поддержку своего кандидата.

Кандидатам-самовыдвиженцам нужно собрать как минимум 300 тыс. подписей граждан в свою поддержку.

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Президентские выборы — 2018: предпредвыборная кампания

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