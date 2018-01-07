Спецслужбы США считают развитие ядерной программы КНДР своим провалом

Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Американские разведывательное сообщество расписалось в своей полной неспособности точно спрогнозировать успешную реализацию ракетно-ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики и правильно оценить целеустремленность её лидера Ким Чен Ына. Об этом накануне, 6 января, написала газета The New York Times со ссылкой на итоги конфиденциальных бесед с бывшими и действующими сотрудниками ЦРУ и остальных спецслужб США.

Издание не называет имена и должности собеседников, но передает содержание бесед с ними.

Эти неназванные сотрудники американских спецслужб считают, что в начале президентства Дональда Трампа разведка совершенно напрасно успокаивала его, утверждая, что у США есть ещё в запасе как минимум четыре года, чтобы замедлить или вовсе остановить разработку Северной Кореей баллистических ракет, способных доставить ядерную боеголовку до американской территории.

Издание утверждает, что в 2016 году в КНДР провели восемь испытательных пусков ракет средней дальности. При этом семь из этих ракет якобы взорвались на стартовой площадке или развалились в полете.

Однако американская разведка сделала из этого совершенно неверный вывод, увязав неудачи Северной Кореи с мерами саботажа, которые были предприняты с санкции ещё 44-го президента США Барака Хуссейна Обамы.

Когда же в 2017 году КНДР провела как минимум пять подземных ядерных испытаний, американская разведка всё равно не поверила в успех Северной Кореи и продолжала считать, что Пхеньяну нужно ещё как минимум несколько лет для создания водородной бомбы.

Теперь сотрудники спецслужб «кусают локти» и признают, что их неспособность просчитать стремительные рывки, совершенные Северной Кореей за последние месяцы в реализации своей ракетно-ядерной программы, стала одним из самых значительных провалов американской разведки.

По данным NYT, именно это обстоятельство и объясняет крайнюю непоследовательность заявлений и курса в вопросе ядерной программы КНДР новой администрации президента Дональда Трампа.

Собеседники издания пояснили, что аналитики американских спецслужб считали, что КНДР для овладения ядерными и ракетными технологиями потребует столько же времени, сколько любой другой стране в период холодной войны. Но в итоге они недооценили возможности КНДР в компьютерном моделировании, а также в использовании опыта третьих стран. Кроме того, важным недооценённым фактором стала решительность и целеустремлённость Ким Чен Ына.

Один из собеседников NYT считает, что 2017 год стал «поучительным уроком», который показал пределы возможностей электронной и спутниковой разведки США в проведении секретных операций против страны со сравнительно слабой экономикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году КНДР провела серию ядерных и баллистических испытаний, результаты которых позволяют утверждать, что Северная Корея стала ядерной державой. Эти испытания резко обострили ситуацию на Дальнем Востоке и привели к изменению баланса сил в регионе. США и их сателлиты в регионе (прежде всего Южная Корея и Япония) начали серию масштабных военный учений у берегов и границ КНДР с целью продемонстрировать силу и оказать давление на Пхеньян. Одновременно Вашингтон предпринимает дипломатические усилия по изоляции Северной Кореи и смог протащить санкции против этой страны через Совет Безопасности ООН.