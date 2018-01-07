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Китайские патрульные корабли вновь подошли к спорным островам Сенкаку

Политика

Это первый подобный инцидент в 2018 году

Китайские патрульные корабли вновь подошли к спорным островам Сенкаку
Острова Сенкаку

Токио, 7 января 2018, 08:58 — REGNUM  Четыре патрульных корабля военно-морских сил Китайской Народной Республики 7 января подошли к островам Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Пекином и Токио. Об этом сегодня сообщила пресс-служба береговой охраны Японии.

Сообщается, что данный инцидент стал первым в 2018 году, когда китайские военные корабли подошли к спорным островам Сенкаку. Китай и Япония считают эти острова и воды вокруг них своими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония начала активно претендовать на острова Сенкаку с 2012 года. Тогда Токио объявил, что якобы купил эти острова у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами

Подобного рода поведение японской стороны и послужило причиной начала патрулирования китайскими судами окрестных вод.

Стоит отметить, что сами по себе эти острова крайне малы, однако на морском дне рядом с ними могут находиться полезные ископаемые.

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