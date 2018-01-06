Киев на европейской зоне: только два года, а как прижало

Яков Рудь, , 13:57 — REGNUM

По случаю второй годовщины работы зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной (соглашение о ней вступило в силу с 1 января 2016 г.) ни особой радости, ни праздничных торжеств-гуляний в Киеве не наблюдалось. У киевских чинов, начиная с президента, даже пары-тройки слов не нашлось, чтобы отметить этот рубеж. Немудрено. Когда тема ЗСТ перешла от риторики в плоскость практических действий, оказалось, что практически всё, что говорилось о ней украинской публике, это — чистейшей воды популизм, называя вещи своими именами — враньё. Свободная торговля экономически немощной Украины с экономически мощным Евросоюзом по правилам, определенным ЕС, пошла на пользу сильному и во вред слабому, став последней каплей, добившей украинскую национальную экономику.

Словно готовясь к дате, Брюссель преподнес Киеву несколько новых «подарков». Один — лучше другого: возвращение пошлин, увеличение ставок, отказ от увеличения квот. В октябре 2017 г. пришло сообщение о том, что Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины в размере от 18 до 96 евро за тонну на продукцию из чугуна и стали из ряда стран, в число которых попала Украина. Такое решение инициировала Польша, металлурги которой более других в ЕС страдали от незаконной, по мнению поляков, конкуренции с производителями из России и Украины, экспортировавших продукцию в Европу по заниженным ценам. Этот недружественный шаг со стороны Брюсселя стал не первым за последние полгода. Незадолго перед этим, в августе, ЕК сначала возвратила после почти трехлетнего беспошлинного импорта зерна ввозные пошлины для украинских кукурузы, сорго, ржи, а затем еще и повысила их более чем в два раза — с 5,16 до 10,95 евро.

«Принятие решения об изменении размера пошлины ЕС является исключительно его собственной политикой. Но мы может формировать свои предложения», — убеждала украинцев замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции О. Трофимцева, спеша добавить, что пошлины являются «временными» (конечно, как же иначе?). Прямая, грубая, откровенная ложь! В данном случае принятие решения об изменении размера пошлины для продукции из Украины не могло быть собственной позицией ЕС. По той причине, что в статье 30-й «Соглашения об ассоциации» с Киевом предусмотрено совсем другое: «Ни одна из Сторон не может увеличить существующую пошлину или одобрить установление любой новой пошлины на товары, которые происходят из другой Стороны». В киевских министерствах, выходит, текст документа давно не перечитывали (или не читали никогда?), раз там о его действительном содержании ничего неизвестно, и раз там твердят, что Брюссель имеет право крутить-вертеть размерами пошлин и других сборов, как ему заблагорассудится.

Не зная, видимо, как выходить из сложной ситуации, не ткнув пальцем в ЕК как в «нарушителя конвенции», чиновница из Минагропрома придумала сказать, что возвращение пошлины на импорт украинской кукурузы совсем не вредит Украине, так как не влияет на ежегодные квоты беспошлинного ввоза этого товара на рынок ЕС в рамках ЗСТ. Хотела, как лучше, вышло, как всегда. Квотирование остается для Киева темой крайне болезненной. Квоты, выделяемые Европой, мизерны. Предусмотренные ими объемы поставок украинские производители, которым посчастливилось пробиться на рынок Евросоюза, выбирают за считанные недели. Вот, к примеру, как обстоит дело с некоторыми из артикулов сельскохозяйственной группы. На 2017 год Совет ЕС ограничил поставки из Украины меда 2,5 тысячью тонн, обработанных томатов — 3 тыс. т., пшеницы — 65 тыс. т., кукурузы — 625 тыс. т., ячменя — 325 тыс. т. Цифры учитывают ситуацию в Евросоюзе и в его странах-членах, но совершенно не берут в расчет положение дел в Украине. Как иначе можно объяснить тот факт, что Европа в соответствии с этими квотами готова купить чуть более миллиона тонн украинских зерновых, в то время как по состоянию на 1 декабря минувшего года в Украине собрано более 60-ти (!) миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Куда девать остальное?

Пенять на Европу украинцам в сложившейся ситуации вряд ли стоит. Европа им, положа руку на сердце, ничего такого, за что с нее сегодня можно было бы спросить, как говорится, по всей строгости, не обещала. ЗСТ с Украиной изначально задумывалась в Брюсселе и в главных европейских столицах отнюдь не как «двигатель прогресса» для украинской экономики, призванный остановить ее стремительное падение и способный это сделать. Речь шла о другом. О том, чтобы при помощи инструментов и механизмом, заложенных в соглашении о ЗСТ, превратить Украину, с одной стороны, в источник ресурсов, нужных Европе, с другой, — в «прилавок» для продажи европейских товаров, не находящих спроса в самих странах-членах ЕС. Ну, и для европейского сэконд-хэнда, конечно.

Чтобы убедиться в том, что это именно так, а не иначе, достаточно открыть «Соглашение об ассоциации» и прочесть «Преамбулу». «Желая достигнуть экономической интеграции, inter alia, с помощью создания углубленной, всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ)». «Признавая, что такая углубленная, всеобъемлющая зона свободной торговли… будет содействовать дальнейшей экономической интеграции во внутренний рынок ЕС». Обращает на себя внимание тот факт, что ни в этих формулировках, ни вообще где бы то ни было, не содержится ни слова, ни полслова о том, что ЗСТ призвана способствовать экономическому росту в Украине. Только «интеграции во внутренний рынок ЕС». Естественно, на условиях этого рынка. Все остальное додумали нечистоплотные дельцы от политики с обеих сторон, представив населению дело таким образом, что ЗСТ и ассоциация с ЕС в целом это — рай на земле, и как только они вступят в действие, все будет падать на украинцев с неба. Вот, уже два года как вступили. Радости мало.

Если украинцам и обижаться на кого-то, так это на свою собственную власть. В этом случае, действительно, есть за что. Власть лгала от начала большого «европейского разворота» на рубеже 2013−2014 гг. и до его конца в виде подписания «Соглашения об ассоциации». Обещяя райские пределы, пенсии, как в Германии и Франции (мы помним А. Яценюка, с серьезным видом вещающего в рекламном ролике о росте пенсий в «пять раз»), на деле она затянула страну и ее жителей в кабалу с кучей обязанностей и повинностей, но почти без прав и возможностей. И выход из нее остался, пожалуй, один: бросать родные места и подаваться на заработки в Европу.

Ф.Закария цитирует слова лауреата Нобелевской премии в области экономики за 2002 г. Д. Канемана: «никто никогда не принимал решения на основе цифр. Им нужна история». В случае с Украиной и с ее печальной европейской судьбой эта истина срабатывает на сто процентов. Вопреки экономическим расчетам, показывавшим, что «европейский разворот» Киева в том виде, в каком он был впоследствии совершен, в целом и зона свободной торговли Украины с ЕС в частности крайне вредны и опасны для украинской экономики, власть пошла именно таким путем. Подменив «цифры» красивой «историей» о светлом европейском будущем для каждого украинца. Когда же она себя исчерпала и скомпрометировала, запустили в ход следующую: об «агрессии» России, которая все всем испортила.

Теперь, когда губительный эффект от ЗСТ и от линии на «интеграцию во внутренний рынок ЕС» очевиден даже для большинства замминистров киевского правительства, что-то менять уже поздно. «Мы будем ставить перед ЕК вопрос о проведении дополнительных консультаций по пошлинам и квотам», — заявляет О.Трофимцева. Чтобы понять, насколько все эти запоздалые ужимки и прыжки бесперспективны, чиновнице не надо даже изучать текст «Соглашения об ассоциации». Достаточно послушать главу представительства ЕС в Киеве Х. Мингарели, который совсем недавно заявил, что «видит сложности в представлении Украине дополнительных торговых преференций в ближайшее время». Когда-то бытовал забавный анекдот, в котором герой ходил по друзьям и знакомым с просьбой дать ему барана, а они в один голос говорили ему: «Я тебе барана не дам, я тебе совет дам». Вот, и Х. Мингарелли дает Киеву не «барана» в виде преференций, а совет: «Сосредоточьтесь на регуляторном сближении Украины и ЕС».

«Наша пісня гарна й нова, починаймо знову», — гласит украинская пословица. В точку!