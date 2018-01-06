Статус Иерусалима и геополитика Ветхого завета

Станислав Стремидловский, , 11:00 — REGNUM

Каирский университет Аль-Азхар, ведущий учебно-богословский центр суннитского ислама, готовится провести международную конференцию по Иерусалиму, чтобы сопоставить различные точки зрения на настоящее и будущее святого города. Принять участие в мероприятии приглашены ученые, политики, а также мусульманские и христианские лидеры. Как передает ватиканское информационное агентство Agenzia Fides, великий имам Аль-Азхар, шейх Ахмед аль-Тайиб ведет консультации с экспертами и аналитиками с тем, чтобы сформулировать критическую аргументацию в отношении заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Уже подтвердил свой приезд на конференцию маронитский патриарх-кардинал Бешара Раи, который недавно посетил с историческим визитом Саудовскую Аравию, после чего отчитался о переговорах с монархом и принцем-наследником Королевства перед папой Римским Франциском.

Напомним, что решение Трампа по Иерусалиму вызвало среди подавляющего большинства мусульман и христиан отрицательную реакцию. Университет Аль-Азхар не стал исключением. Уже 6 декабря великий имам аль-Тайиб назвал действия американского президента «отказом палестинцам и арабам в правах на их священный город» и «оскорблением чувства более чем 1,5 миллиарда мусульман и миллионов арабов-христиан, которые глубоко привязаны к иерусалимским церквям и монастырям», пишет портал Al-Monitor. Помимо того, руководство университета в заявлении от 8 декабря сообщило, что отменяет запланированную на 20 декабря встречу в Каире великого имама и вице-президента США Майка Пенса, после чего тот отложил свою поездку на Ближний Восток. Поддержала своих мусульманских друзей и Коптская православная церковь, что, по мнению египетского депутата Омара Хамруша, говорило о «солидарности всех египтян, принадлежащих к различным верованиям, с палестинским народом и его праве на независимое государство со столицей в Иерусалиме».

Однако следует уточнить, что право палестинского народа на свое государство и столицу и обсуждение статуса Иерусалима как святого города для трех религий (иудейства, ислама и христианства) — это все-таки немного разные вещи. В этом контексте интересно то, что конференция по Иерусалиму, о которой сейчас объявил университет Аль-Азхар, первоначально анонсировалась в июле 2017 года и должна была состояться уже в сентябре, то есть до известного заявления президента США. Что касается статуса святых мест Иерусалима, то с 1931 года ответственность за них несет Иордания и персонально ее монархи. В соответствии с заключенным в 1994 году израильско-иорданским мирным договором Амман получил особый статус — защитника исламских святынь в Иерусалиме, и только этим роль монархов не ограничивается, так как они считаются покровителями и христианских святынь. Но почему же тогда религиозная конференция по святому городу проходит в египетской столице, а не иорданской? Вопрос.

Возможно, дело в том, что геополитика Ветхого завета возвращается на оперативные просторы Ближнего Востока. Когда Трамп сделал в начале декабря свое — уже, без сомнения, историческое — заявление, немногими из тех, кто приветствовал его в Соединенных Штатах, оказались христиане-евангелисты. Основатель Музея друзей Сиона Майкл Эванс подчеркнул тогда, что «ни один американский президент в истории не сделал больше для защиты еврейского народа в ООН, чем Трамп». А в интервью CBN News он сообщил, что главу Белого дома можно сравнить с библейским царем Киром, который помогал Израилю в древние времена, и добавил, что человечество пришло в «пророческое движение». Кир — давно умерший персидский царь. Покорив в 539 году до н.э. Вавилон, он предложил живущим там евреям вернуться на родину и восстановить храм, после чего примерно сорок тысяч человек приняли его предложение и восстановили в Иудее еврейское царство под персидским протекторатом. Как свидетельствует Библия (Исаия 45:1), «так говорит Господь помазаннику Своему Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись». И попробуй поспорить с Богом.

А еще в Библии содержатся важные с точки зрения ветхозаветной геополитики сведения о переплетении судеб евреев и египтян. Они упоминаются еще в книге Бытия, из которой следует, что древнему Египту было суждено сделаться колыбелью еврейского народа, когда внук Авраама Иаков благодаря тому, что его сын Иосиф стал первым министром египетского фараона, переселился туда со всем домом своим и получил землю Гесем для поселения. Евреи довольно неплохо жили в Египте более 400 лет, «сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та» (Исход, 1:7). Но потом «восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа» и, испугавшись влияния евреев, начал их «сдерживать», что привело к знаменитому исходу евреев из страны под руководством Моисея, которое продлилось 40 лет, пока евреи не пришли на землю обетованную.

В ситуации, когда США кувалдой громят прежний миропорядок на Ближнем Востоке, устроенный англо-французским концертом и закрепленный в 1916 году соглашением Сайкса-Пико, ветхозаветные предания могут показаться соблазнительными для оправдания той или иной политики. Тем более, что и раньше, замечают богословы, тот же исход евреев из Египта служил для спасавшихся от преследований протестантов средством моральной поддержки, а для католиков — символом поиска политических свобод. И кто знает, что еще вычитают из Библии президент и вице-президент США? «Один из величайших парадоксов Дональда Трампа заключается в том, что президент, который является одним из наименее благочестивых в недавней общественной памяти, часто представляет мир через религиозную лупу, — отмечает американский журнал The Atlantic. — И религиозные группы сыграли важную роль в одном из крупнейших внешнеполитических ходов: признании Иерусалима столицей Израиля и перевода туда американского посольства».

Это является вызовом для ближневосточных мусульман и христиан, ведь до сих пор администрации США рассматривали религию в прикладном характере, думая использовать ее лишь как элемент борьбы с терроризмом. Ныне Вашингтон видит религию в качестве одного из краеугольных камней мироустройства региона. Учитывая, что Египет является историческим укорененным государством на Ближнем Востоке с опытом сосуществования с евреями на протяжении нескольких тысяч лет, возможно, участникам инициированной университетом Аль-Азхар конференции стоило бы обсудить вопрос, может ли Каир стать подпоркой или даже заменить нестабильную Иорданию в роли хранителя святых мест Иерусалима. Это первое. И второе. В этом случае есть смысл пригласить на саммит представителей религиозных организаций как самого Израиля, так и американских христиан-евангелистов, которым будет проще достучаться по Белого дома и президента Трампа, чтобы обсудить, каким может стать инклюзивный взгляд на геополитику Ветхого завета.