Иран: финал или антракт?

Андрей Ганжа, , 10:17 — REGNUM

Выступления в Иране, сотрясавшие страну с 28 декабря 2017 года подавлены. Об этом, во всяком случае, заявил в среду, 3 января, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, IRGC) генерал Мохаммад Али Джафари: «Сегодня мы можем объявить о прекращении мятежа» (агентство Аль-Манар, Ливан). Значит, настало время оценок и прогнозов.

Протесты начались в Мешхеде, столице провинции Хорасан-Резави, на северо-востоке страны. Первоначально митингующие выдвигали только экономические требования, с основным призывом «Нет к высоким ценам!». Оно и понятно: хотя Иран понемногу освобождается от санкционного бремени, экономика вышла из рецессии, а инфляция была снижена, но бизнес по-прежнему борется с нехваткой инвестиций, а официальный уровень безработицы составляет 12,4% (среди молодежи — 25%), что на 1,4% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, Иран проводит программу монетизации социальных субсидий, а это предполагает отказ от политики государственного сдерживания цен. Отсюда тот самый 40%-й рост цен на яйца, который сейчас рассматривают как основной повод для митингов (хотя нынешняя стоимость десятка яиц в Иране — $0,16, при минимальной зарплате в 261 доллар).

Однако очень быстро среди манифестантов появились политические лозунги, против президента Хасана Роухани. Причем многие заметили что эти лозунги в толпе озвучивали небольшие и грамотно перемещающиеся (значит обученные?) мобильные группы клакеров. Но и это не удивительно: именно в Мешхеде сейчас проживает Ибрагим Раиси, бывший генеральный прокурор Ирана, принявший участие в президентской гонке и занявший второе место. Но и сейчас Раиси называют «самым мощным человеком страны», поскольку он является хранителем «Астан-и Кудс Разави» (Мавзолея имама Резы), а значит — и одноименного фонда, одного из самых богатых в исламском мире.

Все бы это можно было рассматривать как обычный «конфликт в элите», если бы протесты очень быстро не охватили весь центр Ирана, а среди лозунгов, кроме «Смерть Роухани» появились тоже совсем не экономические «Смерть Рахбару» (Хаманеи, верховный лидер Ирана) и «Смерть Сулеймани» (генерал КСИР, один из самых опасных и влиятельных людей в Иране, Ираке и Сирии). Политический окрас протестов стал явным.

Власти Ирана очень быстро обозначили «поджигателей мятежа»: США, Израиль и Саудовская Аравия. И логика Тегерана вызывает уважение. Там сразу вспомнили, что незадолго до кризиса, 12 декабря, в Вашингтоне проходило совещание главы Совета Национальной Безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата и советника президента США по национальной безопасности Говарда Макмастера, на котором «США и Израиль согласовали совместный план противодействия Ирану». Кроме того и США, и Израиль явно поторопились выразить поддержку протестующим, причем в форме, неприемлемой для действующей власти Ирана: «…уважение народу Ирана, который пытается отменить свое коррумпированное правительство» (президент США Дональд Трамп) и «Народ Израиля и Ирана снова станут «великими друзьями» после смены нынешней власти в Тегеране» (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху). А что до саудитов, то «…основываясь на нашем анализе, почти 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, были созданы правительством Саудовской Аравии» (Али Шамхани, заместитель главы Высшего Совета национальной безопасности Ирана). Какие еще доказательства нужны?

Если рассматривать иранские протесты с точки зрения политтехнологий, как новый акт «арабской весны», то на этот раз он был продуман из рук вон плохо. Своими лозунгами протестующие отпугнули от себя и чиновников («Смерть Роухани»), и клерикалов («Смерть Рахбару») и военных («Смерть Сулеймани»). Да и темперамент взял свое: «мирные протестующие стали жечь и убивать.

Правительство Ирана (ученое опытом Ливии, Сирии, Украины etc.) повело себя достаточно грамотно, проведя серию проправительственных митингов, а также блокировав Фейсбук и Инстаграм. Открытую и грубую силу они не применяли пять суток. Исламские «революционные стражники» до второго января только наблюдали за событиями. Но инцидент в Кехдериджане (нападение на штаб «Басиджа» и гибель молодогоКСИРовца) дал им совершенно законный повод войти в митингующие города и всех разогнать. Это было не сложно, поскольку, по мнению генерала Джафари, «в каждом месте было не более 1500 человек, и количество нарушителей не превышало 15 000 человек по всей стране».

Остается вопрос: это конец или только антракт в спектакле? Ведь в произошедших событиях и со стороны противников режима была применена сила. Это не только инцидент в Кехдериджане, но и мало кем замеченный взрыв нефтепровода в Хузестане, близ города Омдия (Omidiyeh). А Омдия — это не только нефтепровод, но и нефтяное месторождение «Марун», и хранилище нефти на один миллион баррелей. Взрыв произошел 29 декабря, и ответственность за него взяла организация «Ансар аль-Фуркан».

Это не первый взрыв в Омдии. Год назад там уже был подобный взрыв, там и в соседней провинции Дейлем, на месторождении «Бахаркан». Тогда ответственность на себя взяла ASMLA, «Движение арабской борьбы за освобождение Ахваза». И это далеко не единственные боевые группы противников режима. Есть еще МеК («Организация моджахедов иранского народа», Моджахедин-э Халк), Джундалла («Божьи солдаты» из Белуджистана), «Бригада мучеников Аль-Насера Мухиддина»…

Кроме того замечено, что в ходе последних событий «Иран столкнулся с сепаратистскими волнениями низкого уровня — от курдов на северо-западе, Балхом на востоке и арабами на юге. Впервые со времени Исламской революции 1979 года» (SITE Intelligence Group, США).

В общем, если сценаристы новогодних протестов в Иране решат продолжить свой спектакль и перевести его в горячую фазу, то желающих принять участие будет более, чем достаточно — от «оппозиционеров» до «сепаратистов» — арабов, тюрков, курдов и белуджей. И следует понимать, что все «сепаратисты», в своем подавляющем большинстве, сунниты. И всей спиной они опираются на своих единоверцев: Саудовскую Аравию (через море), Туркменистан, сиро-иракский Курдистан, Пакистан. Так что их возможное силовое противостояние шиитскому Тегерану неизбежно примет самую страшную в истории человечества форму — религиозную. Хотя возможно именно это и является целью сценаристов кризиса. И это не моя идея, а президента Франции Эммануэля Макрона: «"Официальная линия, проводимая Соединенными Штатами, Израилем и Саудовской Аравией, которые во многих отношениях являются нашими союзниками, почти та, что приведет нас к войне». И даже назвал это «преднамеренной стратегией» (Рейтерс, 3 января).

Но это только отвратительная перспектива близкого будущего. А если оценивать сегодняшние результаты, то неизбежно приходишь к выводу, что безграмотная организация протестов привела к результатам, прямо противоположным интересам США, Израиля и Саудовской Аравии. Если за иранским кризисом стоят они (а на то очень похоже), то очевидной их целью было ослабление «восточного триумвирата в Сирии» — России, Турции и Ирана.

Турки ответили иронично: «Есть только две фигуры, которые поддерживают этих протестующих: Трамп и Нетаньяху. Мы против таких внешних вмешательств…» (Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции).

Русские сухо порекомендовали США «не предпринимать шагов, которые мешают дальнейшему позитивному и эффективному сотрудничеству с Ираном» (Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ).

А генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла, боевые отряды которого бесконечно раздражают и пугают все антибашаровские силы в Сирии, был откровенно агрессивен: «Наша цель — сопротивляться, а не вступать в войну, но Трамп и Нетаньяху могут подтолкнуть регион к войне, и ось сопротивления готова к этому … Десятки тысяч присоединятся к нашей стороне в любой войне».

(Для справки: «Ось сопротивления» — это ставшее уже традиционным название регионального атиизраильского альянса «Хезболла — Сирия — Иран»).

Но наиболее откровенно отреагировали йеменские хуситы, безусловные союзники Ирана уже на Аравийском полуострове. 5 января, по сообщению йеменского национального агентства SABA, они нанесли еще один ракетный удар: на этот раз по саудовскому военному лагерю Аян-Таурейн в провинции Асир.

Иными словами, по результатам новогодних протестов «восточный триумвират» не ослаб, зато в Европе сомнения на президентском уровне. Поэтому вы будете смеяться, но сливки из этого молочного горшка скорее всего снимет Владимир Путин!

Это недопустимо! Во всяком случае, наверно, с точки зрения «свобод, закрепленных в Уставе ООН, подвергающихся нападениям в Иране» (формулировка Ники Хейли, посла США в ООН). И именно поэтому развитие иранского кризиса представляется неизбежным.