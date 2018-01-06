«Грузинский легион» решил выйти из состава ВСУ

Киев, , 09:45 — REGNUM Так называемый «Грузинский национальный легион», который входил в состав Вооружённых сил Украины, заявил, что выходит из состава 54-й бригады ВСУ. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба этого вооруженного формирования на своей официальной странице в американской социальной сети Facebook.

В заявлении сказано, что ещё 20 декабря 2017 года «Грузинский национальный легион» в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ из-за «некомпетентности» командира этой бригады Алексей Майстренко и его окружения, а также «незаконных приказов», изданных им.

Также командование «Грузинского национального легиона» обещает раскрыть на специальной пресс-конференции детали операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, в результате которой были ранены 11 бойцов «Легиона» и 25 батальона 54-й бригады ВСУ.

Кроме того, командование «Легиона» обвиняет украинских командиров в том, что те отняли у грузинского подразделения транспортные средства, личные вещи, а также переданные волонтёрами бронежилеты и каски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Грузинский национальный легион» — это небольшая диверсионно-разведывательная группа, численностью до 20 человек, которая действовала преимущественно в Луганской Народной Республике. В его состав кроме граждан Грузии входят француз, итальянцы и швейцарец. Впрочем, доподлинно сказать о том, сколько в подразделении иностранцев и какие страны они представляют достаточно сложно. Активную поддержку и патронаж этого подразделения осуществляет бывший грузинский президент Михаил Саакашвили.