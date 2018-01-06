Постпред РФ при ООН: у США «аллергия» на Иран

Нью-Йорк, США, , 07:31 — REGNUM Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя считает, что у Соединённых Штатов Америки есть своего рода «аллергия» на Исламскую Республику Иран. Об этом российский постпред заявил накануне, 5 января, в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране, созванного по инициативе США.

Напомним, в конце декабря в крупных иранских городах прошли акции протеста, переросшие в столкновения с иранскими силами правопорядка. По предварительным данным, в результате столкновений погибли не менее 20 человек. При этом погибшие есть и среди силовиков. Протестующие выступали против роста цен на товары народного потребления.

3 января командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Али Джаафари заявил, что мятежникам (так он назвал протестующих) не удалось добиться своего и они потерпели поражение. Также генерал подчеркнул, что всего в протестах участвовали около 15 тыс. человек. Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявил, что протесты были вызваны как внутренними проблемами, так и внешним вмешательством.

Тем не менее США решили созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Иране. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ситуация в Иране может пойти по «сирийскому сценарию». Выступая на заседании, Хейли также заявила, что власти Ирана якобы нарушают права человека, видимо потому, что не дают протестующим перейти к силовым действиям.

Постпред России при ООН Василий Небензня заявил, что США подрывают авторитет Совета Безопасности ООН, собирая его на экстренное заседание для того, чтобы организовать вмешательства во внутренние дела другого государства.

«Вы распыляете энергию Совета. Вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте, вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства», — сказал Небензя.

Он отметил, что у США «аллергия» на Иран, которая мешает американским политикам рационально оценивать происходящие в этой стране события.

Также Небензня не без иронии отметил, что ситуация в Иране нормализовалась именно благодаря действиям Вашингтона.

«…Во многом из-за его энергичных, поощрительных и побудительных месседжей иранскому народу произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений», — сказал постпред.

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