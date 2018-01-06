Эсминец ВМС США «Карни» вошел в Черное море

Анкара, , 00:31 — REGNUM Ракетный эсминец Военно-морских сил США «Карни», оснащенный противоракетной системой «Иджис», вошел в акваторию Черного моря. Снимки корабля, проходящего через пролив Босфор, публикует турецкий твиттер-аккаунт Yoruk Isik.

Эсминец типа «Арли Берк», имеющий обозначение USS Carney DDG64, вошел в Черное море 5 января. Корабль движется на север вдоль западного побережья Черного моря, вероятно, он зайдет в порт Одессы.

На эсминце «Карни», экипаж которого составляет до 337 человек, размещены противоракеты «Стандарт-2» и 56 крылатых ракет «Томагавк». Корабль также служит базой для вертолета SH-60 Seahawk.

«Карни» заходил в Черное море в июле 2017 года. Вместе с американским ракетным крейсером «Хью Сити» (USS Hue City CG 66) он участвовал в учениях США и Украины «Си Бриз» (Sea Breeze).

Напомним, что конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, ограничивает срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками. Общий тоннаж таких кораблей ограничен 30 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года, когда на юго-востоке Украины разгорелся конфликт, военные корабли США и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море. Так, в конце ноября 2017 года такой заход совершил ракетный эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95), а в начале июня — ракетный эсминец «Портер» USS Porter (DDG-78).

Американские эсминцы «Карни», «Росс», «Дональд Кук» и «Портер» являются элементами системы противоракетной обороны. Их боевое дежурство в Черном море нацелено на сдерживание России в соответствии со стратегией Североатлантического альянса.

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