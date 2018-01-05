Трамп сообщил о «сговоре» Клинтон с ФБР и РФ

Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон была в сговоре с «ФБР и Россией». Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Теперь, когда подтверждается, что утверждения о моем сговоре с Россией — сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией», — написал президент США.

4 января американское издание The Hill со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что ФБР инициировало новое расследование в отношении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон из-за подозрительной деятельности ее благотворительного фонда.

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