Революция: Марий Эл в Семнадцатом году...

Елена Зорина, , 00:10 — REGNUM

Вспоминая ушедший год в Марий Эл, не приходится долго думать, что же произошло в республике, какие важные события и перемены. Сразу приходит на ум и отставка, в некотором смысле прогнозируемая, и арест бывшего главы республики, и задержание еще ряда чиновников «старого резерва», и долгожданное назначение нового главы, и визит Путина. Много чего произошло… Важнейшие вехи в жизни региона-2017 напоминает ИА REGNUM.

Начало…конца эпохи

Еще в период новогодних праздников жители республики вышли на митинг против антисоциальной политики властей Марий Эл. Участники акции требовали возврата ряда льгот на проезд, на оплату услуг ЖКХ, требовали остановить развал здравоохранения и образования. Но в числе требований также был пункт о необходимости отставки тогдашнего главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Ждать им оставалось недолго, в начале апреля местный «властелин» подал в отставку, попросив президента России Владимира Путина перевести его на другую работу. Тут же стали появляться версии дальнейшего трудоустройства политического ветерана, которому ряд экспертов прочили продолжение карьеры в Совете Федерации, как это часто происходит после отставки с губернаторами. Но через неделю экс-глава республики был задержан, водворен в СИЗО, а против него выдвинуто обвинение в получении взятки на 235 млн рублей. Вину свою он не признает и по сей день. Расследование продолжается.

А вместе с бывшим главой фигурантами уголовного дела стали экс-глава минсельхоза республики, действующий депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш и глава компании ООО «Телекомпания 12 регион». Содержание экс-главы Марий Эл под стражей продлено до февраля 2018 года.

Чиновники и расследования их деятельности

Год стал рекордным по числу продолжающихся расследований в отношении марийских чиновников. Так, с декабря 2015 года продолжается судебный процесс в отношении экс-мэра Йошкар-Олы Павла П. по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. В декабре 2016 года задержали главу мингосимущества Марий Эл Наталью Х. Она обвиняется в получении взятки на 10 млн рублей. В апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона Ираиды Д. в служебном подлоге. Затем дело экс-главы республики по обвинению во взятке. И уже в декабре суд Йошкар-Олы начал рассмотрение дела в отношении бывшего главы министерства спорта Марий Эл Сергея К., который обвиняется по ст.285 ч.2 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»). Подробности дела неизвестны, однако вместе с ним судят бывшего директора автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Марий Эл» Александра Л. по ст.285 ч.1 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»). В мае 2017 года глава минспорта республики ушел в отставку по собственному желанию и по данным местных СМИ перешел на пост замдиректора в упомянутое ранее Управление спортивных сооружений.

Новый глава республики: долги, отставки и неожиданная поддержка коммунистов

После ухода в отставку экс-главы Марий Эл Путин назначил врио главы республики Александра Евстифеева. Новый руководитель в первую очередь констатировал, что республика ему досталась с «космическим» уровнем долга и заявил о программе неотложных мер по восстановлению экономики, а также дал старт процессу ротации кадров в правительстве. Но в то же время отметил, что регион располагает сельскохозяйственным потенциалом, на развитие которого и стоит положить все силы.

С момента назначения в республику Евстифеева отправлены в отставку ряд членов правительства. Трое зампредов — Гульфия Габдул-Бариева, министр социального развития Надежда Климина и министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Краснов, глава многострадального минпромтранса Вячеслав Пашин.

Кроме того, в отставку ушли министр образования и науки Галина Швецова, министр юстиции Татьяна Григорьева, министр спорта Сергей Киверин и врио министра государственного имущества Виктор Мусин.

Затем Евстифеев снял с должности начальника управления государственной гражданской службы, кадровой работы и государственных наград главы республики Марий Эл Светлану Хлебникову. Также Евстифеев подписал указ об освобождении от должности министра экономического развития и торговли республики Фарида Ханафеева. Частично чиновники ушли на пенсию, частично — заняли другие должности.

В июне в республику приехала комиссия Счетной палаты РФ на предмет проверки расходования бюджетных средств при реализации ряда республиканских программ. По итогам проверки Евстифеев уволил первого заместителя председателя правительства республики Николая Куклина. Позднее также стад известен другой итог: дыра в бюджете республики составляет 19 млрд рублей. Однако к концу года удалось сократить сумму кредиторской задолженности на 1,8 млрд рублей.

В июле врио главы республики провел прямую линию с жителями Марий Эл, на которой ответил на множество вопросов. Впервые в таком мероприятии принял участие глава региона. По данным местных СМИ, основная часть — около 2,5 тыс. вопросов было посвящено экономике. Предыдущий руководитель давал только интервью с заранее подготовленными вопросами, которое проводила единственная корреспондент.

В сентябре на выборах главы Марий Эл окрыленные сменой руководителя жителя республики выбрали Евстифеева, который обошел конкурентов с результатом 88,27% при явке 43,62%. Примечательно, что на эти выборы коммунисты не стали выдвигать свою кандидатуру, а поддержали действующего врио Евстифеева и, по оценкам экспертов, возможно, зря.

Уже после выборов президент РФ уволил прежнего прокурора республики Сергея Рюмшина, его место в дальнейшем занял зампрокурора Дагестана Сергей Беляков.

Визит Путина и «зеленая папка»

В июле республику посетил глава государства Владимир Путин. Кроме того, что он провел заседание Совета по многонациональным отношениям, президент встретился и с вновь назначенным руководителем Марий Эл. В ходе встречи Путин констатировал, что Евстифеев ведет правильную политику на своем посту, улучшая работу по сбору налогов. Кроме того, президент напутствовал врио главы Марий Эл, посоветовав обратить внимание не только на проблемные вопросы, но и на те направления, которые Евстифеев сочтет перспективными.

Также Путин передал Евстифееву жалобы и обращения граждан, которые поступили на имя президента: «Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите. Дорожная сеть, особенно на селе, и маршрутки и автобусы, в том числе здесь, в Йошкар-Оле. Посмотрите повнимательнее. Я обращение Вам отдам и надеюсь, что Вы к этому серьезно отнесетесь», — заключил Путин.

Ноябрьская автокатастрофа

Вечером 16 ноября 2017 года в Марий Эл на трассе Р-173 микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом. По основной версии следствия, в сильный снегопад водитель автобуса пытался совершить обгон, выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение. Автобус ехал по маршруту Йошкар-Ола — Юрино. В автокатастрофе погибли 15 из 19 пассажиров микроавтобуса.

По факту ДТП были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Обвинения по данным статьям предъявлено водителю лесовоза, а также арендатору грузовика и владельцу полуприцепа. В настоящее время они находятся под стражей.