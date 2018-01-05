Обмен удерживаемыми лицами: Порошенко высмеяли за попытку подтянуть рейтинг

Киев, , 20:34 — REGNUM Народный депутат Надежда Савченко, комментируя состоявшийся 27 декабря 2017 года масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса, обратила внимание на то, что Виктора Медведчука, благодаря которому пленные по сути вышли на свободу, практически не вспомнили, зато выпячивали и пиарили персонажей, которые никакого отношения к обмену не имели.

«Давайте подумаем, как у нас происходят эти процессы. Если мы помним предыдущие обмены, или все процессы, которые готовились по Минску, очень часть это комментировало СБУ. Сейчас вы не увидите комментариев от СБУ, им просто запретили пиариться на этой теме. Не принято также употреблять такие фамилии и хоть как-то благодарить или относить их к обмену пленными, как Медведчук… В последний момент этого обмена выставили других героев, которые «имеют право» на этом пиариться», — сказала народный депутат в эфире «112 Украина».

Соцсети также бурно отреагировали на беспрецедентный пиар Порошенко на обмене. Блоггеры, общественные активисты и политологи обратили внимание не только на шквал пиара, но и указали на цинизм тех, кто ради красивой картинки заставил морально и физически подавленных людей, вернувшихся из плена, стоять на морозе.

Так, писательница и блоггер Алена Ксантопулос написала о том, что «герои, перетерпевшие ад, стали поводом для гаранта, чтобы немного подтянуть свой низкий рейтинг».

«Петр Алексеич, вся Украина знает, что вы тут ни при чем! Петр Алексеич, вы действительно верите в то, что говорите?», — прокомментировала событие она.

«…До чего же противно вот это восхваление ублюдка, когда в больницы опять должны собирать медикаменты волонтеры», — написала волонтер Лиза Богуцкая.

«Кто ещё не пропиарился на освобождении наших пленных… Президент Порошенко обладает удивительным даром — всегда быть там, где хорошие вести. Он открывает мосты, дороги, школы, детские лагеря, встречает пленных… Но его не встретите в торжественно открытом лагере после пожара, в Артёмовске до прорыва наших войск из Дебальцево, на ежегодном дне памяти погибших в Иловайске», — комментирует, в свою очередь, общественный активист Юрий Касьянов.

В то же время иностранные СМИ, освещая обмен пленными, называют «автором инициативы обмена» и главным действующим лицом спецпредставителя Виктора Медведчука, «представителя Киева в Минске, близкого друга Владимира Путина». Эту информацию можно найти в ведущих мировых изданиях и информагентствах — NBC, Washington Post, New York Times, NY Daily News, Fox News, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Daily Mail и Guardian, National Post ― Canadian, Euronews, Reuters, Associated Press, France-Presse, Libération, Deutsche Welle, Die Welt.