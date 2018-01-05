Райс призвала помнить о «темных сторонах» политики РФ

Вашингтон, , 20:59 — REGNUM США и Германии необходимо развивать сотрудничество с Российской Федерацией, но помнить о «темных сторонах политики» Москвы. Об этом сообщила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию Cicero.

«Нам нужно продолжить искать сферы, в которых приемлемо сотрудничество с Россией, и не изолировать страну», — сказала бывший дипломат.

При этом Райс добавила, что странам Запада следует помнить о «темных сторонах» политики Москвы и ее «конфронтационном поведении» в отношении ЕС и НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. Вашингтон и Брюссель ввели санкции против РФ на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.

Сначала под ограничительные меры США и ЕС попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны.

Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.