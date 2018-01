Нападут ли США на Северную Корею до марта?

Арман Навасардян, , 20:28 — REGNUM

Как правило в новом году главы государств желают своим народам, впрочем, как и всем остальным, мира, добра и счастья. Между тем северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении возвестил на весь мир о том, что в 2017 году его страна завершила программу создания ядерных сил. Для международного сообщества, как огня боящегося возможного апокалипсиса, это была воистину зловещая весть.

С гордостью заявив: «Ядерная кнопка — на моем столе», Ким заверил, что Пхеньян находится на завершающей стадии испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В то же время Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о создании КНДР водородной бомбы, которую можно разместить в боеголовке МБР. Все это, по логике Ким Чен Ына, означает, что под удар попадает вся территория Соединенных Штатов. Это был ответ на личное оскорбление, нанесенное Киму Дональдом Трампом еще в сентябре прошлого года, когда американский президент назвал северокорейского лидера «крылатым гномом», а тот пригрозил «неожиданно» нанести Соединенным Штатам «невообразимый удар». Скажем, что обычные ядерные бомбы очень тяжелые, и самолеты, на борту которых они находятся, являются прекрасной мишенью для сил противовоздушной обороны. Гораздо сложнее или даже почти невозможно отслеживать МБР с компактной водородной «начинкой». Вот почему заявление Пхеньяна о создании водородной бомбы не на шутку взволновало мировую общественность.

Перед лицом ядерной угрозы, исходящей от Северной Кореи, американский политический истеблишмент взял на вооружение политический и дипломатический вектор, обретший новую форму и содержание после прихода к власти Дональда Трампа. Помимо глубоких военных расчетов, он, конечно же, несет на себе печать эмоциональной и импульсивной натуры нового американского президента. Свидетельством тому является его заявление, сделанное в ответ Ким Чен Ыну, о том, что у него кнопка куда мощнее и совершеннее. Воистину ребяческая словесная перепалка.

Американцы, сравнивая северокорейскую ядерную угрозу с эпохой холодной войны, когда им угрожали Советский Союз и Китай, пришли к выводу, что она намного опаснее для них. Ведь ни одна ядерная держава никогда не грозилась напасть на Соединенные Штаты. Между тем Ким, не моргнув глазом, неоднократно заявлял о своих планах «уничтожить США». Кроме того, раньше Вашингтон во избежание ядерной войны опирался на международные договоры, а следовательно, на ряд дипломатических, превентивных и ограничительных механизмов, чего нет в случае Пхеньяна. По-видимому, именно этим обстоятельством обусловлены слова советника президента по вопросам национальной безопасности генерала Макмастера о том, что Северная Корея неприемлема (то бишь ее режим подлежит уничтожению). Тот же генерал утверждает: если Ким заявляет о нападении на Соединенные Штаты, было бы «безответственно не верить ему».

По расчетам мозговых центров Вашингтона, превращение Северной Кореи в ядерную державу приведет к тому, что шесть других государств (в первую очередь Саудовская Аравия, Турция и Египет), многие из которых враждебно относятся друг к другу, а также к США, тоже овладеют ядерным оружием. Подобное распространение оружия массового уничтожения повысит вероятность ядерной войны с участием одной из этих стран, а может и нескольких.

Вывод, к которому в США пришли на государственном уровне, — нельзя допускать ядерное вооружение Северной Кореи. Более того, в Вашингтоне наверняка вспомнили известные слова древнеримского военачальника и политика Марка Катона Старшего «Карфаген должен быть разрушен».

Небезынтересен политический портрет Ким Чен Ына, составленный американской разведкой. Согласно американским аналитикам, Ким далек от сумасбродства, которое ему нередко приписывают. В ЦРУ его считают умным и рациональным политиком в «узких рамках его мировосприятия». Северокорейский лидер хорошо усвоил уроки истории. Каддафи отказался от ядерного оружия, НАТО захватил Ливию и уничтожил его. Саддам Хуссейн вынашивал планы создания ядерного оружия, от которых отказался. Как следствие — возглавляемая США коалиция вторглась в Ирак, а самого Хуссейна повесили. У Ирана есть ядерная программа, от которой он пока не отказался, руководящие страной моллы сопротивляются, а США объявили Тегеран врагом-ревизионистом. Ким прекрасно понял, что к чему. Если ты откажешься от ядерного оружия, Запад нападет и уничтожит тебя. Сохранишь его, он оставит тебя в покое. Вот почему Киму с ядерным оружием куда надежнее, чем без него. Это вовсе не сумасбродство, а в первую очередь (prima facie) разумность, базирующаяся на конкретных доказательствах. Так что Ким Чен Ын и дальше будет осуществлять свои ядерные планы. Согласитесь, аналитическая работа, проделанная американской разведкой, основана на неоспоримых фактах, и ее можно считать политической, дипломатической категорией.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (хотя бывших разведчиков не бывает) Джеймс Рикардс, блестящий политический обозреватель, сотрудничающий с такими СМИ, как Financial Times, Australian Financial Review, Evening Standard, New York Times, The Telegraph, Washington Post, BBC, RTE Irish National Radio, CNN, NPR, CSPAN, CNBC, Bloomberg, Fox, The Wall Street Journal, сделал на днях сенсационное заявление. «Во время закрытого совещания, состоявшегося в Вашингтоне 20 октября 2017 года, директор ЦРУ Майк Помпео сказал think tank небольшой группе людей (в которой был и я): было бы разумно предположить, что всего через пять месяцев Северная Корея будет располагать надежным ядерным арсеналом межконтинентальных баллистических ракет. Он позволит ей нанести удары по городам США, уничтожить миллионы американцев», — заявил он.

Далее Джеймс Рикардс делает следующее, не менее сенсационное заявление: «Между 20 октября 2017 года и 20 марта 2018-го ровно пять месяцев. До марта 2018 года США нападут на Северную Корею». Вероятность осуществления Соединенными Штатами военной операции он оценивает в 70 процентов.

Справка. Водородная бомба есть у России, США, Китая, Великобритании и Франции, а ядерное оружие — у Индии, Пакистана и Израиля. Технология создания ядерного оружия есть у Южно-Африканской Республики и Ирана. По оценке специалистов, технологическими возможностями создания ядерного оружия обладают сегодня порядка сорока стран. Подобная технология есть у Германии, Японии же на это потребуется от трех до четырех недель. Ядерное оружие могут создать Южная Корея и Тайвань, однако США удерживают их от подобного шага, мотивируя свою позицию тем, что эти страны находятся под американским оборонительным зонтом. От этого шага Вашингтон пытается удержать и Саудовскую Аравию, однако та очень хочет создать свои бомбы и сотрудничает в этих целях с Пакистаном.