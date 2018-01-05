Эрдоган: Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС

Париж, , 20:15 — REGNUM Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС. Об этом, как передает Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.

«Возможно, нас в итоге вынудят к определенным шагам, — предупредил турецкий лидер. — Анкара не настроена на постоянные просьбы о принятии в состав ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Францию.

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