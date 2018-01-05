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Глава МИД Германии назвал страны, которые не ценят ЕС

Политика

США постепенно теряют «позиции» на мировой арене

Глава МИД Германии назвал страны, которые не ценят ЕС
Иллюстрация: Kremlin.ru
Зигмар Габриэль

Берлин, 5 января 2018, 19:58 — REGNUM  Такие государства, как РФ, США и Китай, не ценят Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel.

«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят ЕС», — отметил министр.

Габриэль также добавил, что США постепенно теряют «позиции» на мировой арене, а политический вакуум заполняют другие страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Киеве заявил, что оружие США, предоставленное Украине, вряд ли поможет разрешить ситуацию в Донбассе.

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Политическая жизнь Германии

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