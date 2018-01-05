Названо число рохинджа, массово бегущих из Мьянмы в Бангладеш

Женева, Швейцария, , 19:54 — REGNUM Число рохинджа, сбежавших из Мьянмы в Бангладеш, превысило 656 тыс., 5 января сообщил журналистам Джоэл Миллман, официальный представитель Международной организации по миграции, ссылаясь на данные Всемирной продовольственной программы ООН.

По словам представителя международной организации, мигранты продолжают приезжать в город Кокс-Базар (Бангладеш). Он подчеркнул, что рохинджа бегут из Мьянмы, спасаясь от вспышки насилия.

«По оценкам, более 2400 беженцев прибыли в Бангладеш в декабре 2017 года, люди продолжают ежедневно прибывать в 2018 году», — сказал Миллман.

По словам представителя международного миграционного ведомства, поток рохинджа уже не столь велик, как в минувшем году. В общей сложности в Бангладеш приехали из Мьянмы свыше 656 тысяч человек.

Напомним, рохинджа — это этническая группа, проживающая на территории Мьянмы и исповедующая ислам — в отличие от основного населения страны (буддисты). Эта этническая группа считают себя коренным населением штата Ракхайн (Мьянма).

Рохинджа живут на территории Мьянмы без гражданства, поскольку власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш.

В октябре 2016 года власти Мьянмы начали притеснения рохинджа — после того, как на 30 пограничных постов в Ракхайне было совершено нападение боевиков.

Инцидент произошел 9 октября 2016 года. Погибли 13 представителей правоохранительных органов. В нападении обвинили рохинджа, которых начала активно преследовать полиция. Мусульмане массово бегут на территорию Бангладеш — соседа Мьянмы.

В августе 2017 года правительство Мьянмы усиливает военное присутствие в Ракхайне — после того, как здесь были обнаружены тела семи буддистов, предположительно убитых рохинджа.

После этого 25 августа, боевики организации «Араканская армия спасения рохинджа», которую власти Мьянмы считают террористической, совершили нападение на правительственные блокпосты, убив несколько десятков человек.

Реагируя на происходящее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Бангладеш продолжать принимать беженцев из Мьянмы, так как большинство из них «невинные женщины и дети». Также он призвал Мьянму разобраться со статусом рохинджа.

«Крайне важно предоставить мусульманам штата Ракхайн гражданство или, по крайней мере пока, временный правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь», — сказал Гутерреш.

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4 сентября российский президент Владимир Путин осудил проявления насилия в Мьянме и призвал власти страны взять ситуацию под контроль.

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Правительство Мьянмы не признает обвинений: 6 сентября Аун Сан Су Чжи, государственный советник Мьянмы, назвала разговоры о преступлениях в Ракхайне дезинформацией. В частности, дезинформацией она назвала публикацию фотографий заместителем премьер-министра Турции.

«Дезинформация со стороны высокопоставленного турецкого чиновника является лишь вершиной айсберга в потоке лжи, рассчитанной на создание проблем многим государствам», — сообщила советник.

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