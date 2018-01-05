Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Минфин США расширил санкционный список против Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, в черный список были добавлены четыре бывших и действующих официальных лица страны.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 15 декабря 2017 г. официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон может скорректировать действующие санкции против Венесуэлы.

По ее словам, санкции США могут быть «скорректированы» в отношении тех, кто поддерживает возвращение Венесуэлы на «демократический и конституционный путь».

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