Макрон и Эрдоган встретились в Париже

Париж, , 18:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Францию. Об этом сообщает в пятницу, 5 января, агентство «Анадолу».

"В Париже состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Эрдогана, — передает вещатель. — Главу государства у дверей Версальского дворца встретил президент Франции Эммануэль Макрон».

Ожидается, что переговоры лидеров двух стран пройдут в формате «один на один» и в «расширенном составе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в Париж заявил, что одной из тем, которую он обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, станет сотрудничество между двумя странами в области обороны.

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