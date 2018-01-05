Пушков прокомментировал «прощание» Порошенко с Россией

Москва, , 17:32 — REGNUM «Прощание» Украины с Российской Федерацией, о котором 4 января сообщил украинский лидер Петр Порошенко, выглядит довольно странно, отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

«Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит, — говорит сенатор. — А Россия по-прежнему — главный торговый партнер Украины. Странное прощание».

4 января президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter написал, что главными достижениями Киева в 2017 г. стали отмена визового режима со странами Евросоюза, а также «окончательное прощай» российской и советским империям».

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