Пятница, 5 Января 2018 года
21:33:05 МСК

В ОБСЕ отреагировали на высылку журналистов РФ из Латвии

Политика

3 и 4 января 2018 г. власти Латвии депортировали из страны двух российских журналистов Анатолия и Ольгу Курлаевых

В ОБСЕ отреагировали на высылку журналистов РФ из Латвии
EU2016 SK
Арлем Дезир

Вена, 5 января 2018, 16:36 — REGNUM  Власти Латвии, которые выдворили из республики российских журналистов, должны пересмотреть «ограничительные меры» в отношении иностранных сотрудников СМИ. Соответствующее заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира обнародовано пресс-службой организации.

«Хочу напомнить, что страны — члены ОБСЕ взяли на себя обязательства способствовать работе и аккредитации журналистов из стран — членов ОБСЕ, — отметил Дезир. — Свободный доступ к информации и свободный поток информации между странами-участницами вносят вклад в свободу СМИ в регионе ОБСЕ и являются важной частью широкого понятия безопасности, на котором основывается организация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 и 4 января 2018 г. власти Латвии депортировали из страны двух российских журналистов Анатолия и Ольгу Курлаевых, обвинив их в «угрозе национальной безопасности».

Читайте также: Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

А также: МИД РФ прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить