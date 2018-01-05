В ОБСЕ отреагировали на высылку журналистов РФ из Латвии

Вена, , 16:36 — REGNUM Власти Латвии, которые выдворили из республики российских журналистов, должны пересмотреть «ограничительные меры» в отношении иностранных сотрудников СМИ. Соответствующее заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира обнародовано пресс-службой организации.

«Хочу напомнить, что страны — члены ОБСЕ взяли на себя обязательства способствовать работе и аккредитации журналистов из стран — членов ОБСЕ, — отметил Дезир. — Свободный доступ к информации и свободный поток информации между странами-участницами вносят вклад в свободу СМИ в регионе ОБСЕ и являются важной частью широкого понятия безопасности, на котором основывается организация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 и 4 января 2018 г. власти Латвии депортировали из страны двух российских журналистов Анатолия и Ольгу Курлаевых, обвинив их в «угрозе национальной безопасности».

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