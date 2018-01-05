Эрдоган в бешенстве от приговора суда США работнику турецкого Halkbank

Анкара, , 16:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко отреагировал на приговор американского суда в отношении заместителя главы турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы, признанного виновным в нарушении режима американских санкций в отношении Исламской Республики Иран. Заявление Эрдогана приводит сегодня, 5 января, газета Hürriyet.

Ранее стало известно, что жюри присяжных в Соединённых Штатах признало заместителя главы турецкого банка Halkbank Мехмета Хакаса Атиллу виновным в попытке помочь Исламской Республике Иран обойти американские санкции.

При этом, в начале декабря 2017 года на одном из судебных заседаний по этому делу было заявлено, что сам президент Эрдоган якобы причастен к организации схемы обхода антироссийских санкций.

«Если это справедливость по-американски, то миру приходится беспокоиться. Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы ещё умудряются учить ему мир», — с негодованием заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что такой подход разрушает международное право, а также двусторонние правовые отношения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США ввели санкции против Ирана практически сразу же после революции 1979 года. Затем эти санкции разрастались и крепли, особенно когда в Иране начали развивать ядерные технологии и ракетную технику. США также удалось протащить санкции против Ирана через Совет Безопасности ООН. Только при администрации 44-го президента США Барака Обамы удалось достичь договрённости по контролю МАГАТЭ над иранской ядерной программой и снятию международных санкций с Тегерана. Однако США часть своих санкций так и не сняли.

С приходом к власти в США Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении Тегерана снова изменилась и Иран уже назван частью «Оси зла». (Другие части этой «Оси» — Россия и Северная Корея).