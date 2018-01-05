Кипрский суд арестовал часть активов украинского олигарха Рината Ахметова

Никосия, , 15:25 — REGNUM Кипрский суд заморозил активы самого богатого жителя Украины, владельца холдинга «СКМ» Рината Ахметова на сумму $820 млн. Об этом сегодня, 5 января, пишет газета Financial Times.

Сообщается, что окружной суд Никосии ещё 27 декабря 2017 года принял решение о заморозке активов Ахметова на сумму $820 млн в рамках уголовного дела, связанного с приватизацией крупнейшего ну Украине оператора фиксированной связи компании «Укртелеком».

Напомним, в октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева отменил приватизацию «Укртелекома», и принял решение расторгнуть соответствующий договор купли-продажи между Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) и компанией «ЕСУ» Ахметова.

Дело это давнее, так как ФГИ Украины продал «Укртелеком» ещё в 2011 году за 10,575 млрд гривен (по тогдашнему курсу это было $1,32 млрд). Покупателем выступила компания «ЕСУ», которая является дочерней структурой австрийской корпорации EPIC. Эта самая EPIC принадлежит пяти гражданам Австрии. При этом суд установил, что ФГИ поставила такие условия приватизации «Укртелекома», что другие претенденты на приобретение этого актива — Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, «Связьинвест» и VimpelCom — не смогли в этой приватизации участвовать на конкурсной основе.

Затем в июне 2013 года ахметовский холдинг «СКМ» купил у австрийской EPIC 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), которой принадлежат 100% «ЕСУ», в свою очередь владеющей 92,79% акций «Укртелекома». Так Ахметов в итоге и прибрал к рукам «Укртелеком».

Судебное разбирательство ещё далеко от завершения, но пока суд решил арестовать часть активов Ахметова. Среди активов олигарха, которые потенциально оказались затронуты этим решением кипрского суда, Financial Times называет и квартиру в жилом комплексе One Hyde Park в лондонском районе Найтсбридж. Когда Ахметов покупал эту квартиру, она была самым дорогим объектом недвижимости в мире.