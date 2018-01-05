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Американские истребители уходят из Прибалтики

Политика

В так называемой миссии воздушной полиции на место США заступает Дания

Вильнюс, 5 января 2018, 14:53 — REGNUM  В Литву сегодня, 5 января, прибывают три истребителяF-16 ВВС Дании, которые с аэродрома НАТО в Зокняй (под Шяуляй) будут осуществлять миссию так называемой воздушной полиции НАТО над Прибалтикой, сообщили ИА REGNUM в минобороны Литвы.

Датские военные сменять контингент ВВС США, которые служили в Литве наF-15.

Так называемая миссия воздушной полиции НАТО в Прибалтике осуществляется с 2004 года. ВВС разных стран НАТО меняются на основе ротации каждые четыре месяца.

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Милитаризация Прибалтики

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