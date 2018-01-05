Забайкальский край: «Население самоэвакуируется»

Чита, , 14:17 — REGNUM Несмотря на сложные экономические условия, в Забайкальском крае сегодня наблюдаются «стабилизация финансовой сферы, положительные сдвиги в промышленности и сельском хозяйстве», заявили в правительстве региона, подводя итоги 2017 года. Власти Забайкалья встретили 2018 год с оптимизмом. Однако не все разделяют этот оптимизм.

Например, по мнению заместителя председателя регионального отделения партии «Яблоко» в Забайкальском крае Игоря Линника, регион зашёл в тупик, из которого ему в ближайшее время не выйти.

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Отвечая на вопрос, какое главное событие произошло в Забайкальском крае в 2017 году, Игорь Линник подчеркнул, что «ярких, драйвовых событий в регионе в 2017 году не было:

«Однако при этом окончательно стало понятно, что из той тупиковой ситуации, в которой находится Забайкальский край, в ближайшее время нам не выйти. Причины следующие: во-первых, это макроэкономическая ситуация в стране, те политические процессы, которые не способствуют становлению стабильной макроэкономической ситуации и какому-то движению, динамике в плане позитивных изменений. Во-вторых, той управленческой команде, которая сегодня находится у руля в Забайкалье, не под силу решить проблемы региона. Нет того потенциала, который бы давал возможность решать существующие сложные задачи и вызовы. Это не та команда, которая может высказывать какие-то мысли и идеи, привлекать серьёзные инвестиции. В регионе сейчас, по сути, происходит выживание, затягивание поясов, наблюдается острая недостаточность финансовых средств. Понятно, что команда является заложницей макроэкономической ситуации и тех политических процессов, которые происходят в стране. Но, с другой стороны, и особых потуг у этой команды нет к тому, чтобы как-то улучшить ситуацию. Особого желания нет хотя бы микроклимат наладить в регионе. Не похоже, что администрация протягивает руку забайкальцам. Даже взаимоконтакты между властью и жителями региона не налажены».

По словам собеседника ИА REGNUM, основная проблема Забайкалья заключается в том, что «население практически самоэвакуируется, уменьшаясь в достаточно серьёзных пропорциях».

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«Медицина в Забайкалье — очень проблемный вопрос. Хотелось бы вычленить хоть какой-то позитив среди негатива, но не получается», — подытожил Игорь Линник.

Между тем власти Забайкальского края в эфире телеканала «ОТР» заявили, что «2017 год стал для каждого (из жителей региона — прим. ИА REGNUM ) не только годом напряжённого труда, но и значимых событий».

«Вместе мы выбирали руководителей органов местного самоуправления Забайкальского края, отмечали 80-летие Читинской области и Агинского Бурятского округа, 110-летие Черновских копей, юбилеи муниципальных районов. Мы многого достигли, несмотря на сложные экономические условия, и сегодня можем говорить о стабилизации финансовой сферы, положительных сдвигах в промышленности и сельском хозяйстве. Запущен и начал работу один из крупнейших объектов в горнорудной промышленности не только нашего региона, но и всего Сибирского федерального округа — Быстринский горно-обогатительный комбинат. В следующем году планируем завершить строительство рудников «Омчак», «Наседкино», обогатительных фабрик «Байкалруд», «Каменский карьер». Эти важные события, также как и состоявшееся открытие золотоизвлекательной фабрики на месторождении Кирченовское, ввод в строй автономной солнечной электростанции в селе Менза, дадут новый импульс для развития районов и улучшения качества жизни наших земляков», — считают губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и председатель Законодательного Собрания региона Игорь Лиханов (цитата по официальному сайту Забайкальского края).

По их мнению, «немало хорошего произошло и в социальной сфере»:

«Мы продолжаем строить и реконструировать детские сады и школы, физкультурно-оздоровительные комплексы и сельские дома культуры. Наши образовательные учреждения входят в сотню лучших школ России, получают поддержку в рамках краевого проекта «Успешная школа-успешное будущее!». Забайкальские спортсмены, как и прежде, достойно представляют наш край на соревнованиях различного уровня».

Власти региона выразили надежду на то, что «все позитивные начинания найдут своё продолжение в 2018 году».

Тем временем статистические данные свидетельствуют о том, что на территории Забайкальского края в 2017 году сохранялась устойчивая миграционная убыль населения. Как сообщили ИА REGNUM в Забайкалкрайстате, в январе-октябре 2017 года, в целом за счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 6384 человека (в январе-октябре 2016 года миграционная убыль составила 4884 человека).

Уточняется, что за счёт межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 6074 человека (в январе-октябре 2016 года — на 5235 человек). Наибольшее количество жителей края переезжает в Бурятию — 17,2%; Иркутскую область — 11,3%; Краснодарский край — 5,9%; Новосибирскую область — 5,6%; Красноярский край — 5,0%; Санкт-Петербург — 4,9%; Хабаровский край — 4,1%.

Также тревожную информацию о Забайкальском крае обнародовал в декабре 2017 года депутат Госдумы Николай Герасименко. По его словам, в Забайкалье за пять лет было сокращено 1600 коек и 16 участковых больниц.

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